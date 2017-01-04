به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سمت»، جواد ایرجی رئیس مرکز نشر الکترونیک با اعلام این خبر گفت: سازمان «سمت» به عنوان یک مرکز پژوهشی معتبر علمی و دوستدار دانش، به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و دهه فجر انقلاب اسلامی، اعتبار رایگان خرید به ارزش ۱۰۰ هزار ریال برای خرید کتابهای الکترونیک در نظر گرفته است.
وی تصریح کرد: دانشجویان و اساتید دانشگاه میتوانند با مراجعه به وبسایت «سمتا» به نشانی samta.samt.ac.ir و دریافت اپلیکیشن اندرویدی کتابخوان «سمت» و نصب آن، در این نرمافزار ثبتنام کرده و با وارد کردن شماره دانشجویی یا کد تدریس و نام دانشگاه خود در بخش تکمیل اطلاعات حساب کاربری، ۱۰۰ هزار ریال اعتبار رایگان برای خرید کتابهای الکترونیک دریافت کنند.
رئیس مرکز نشر الکترونیک «سمت» افزود: امیدواریم بتوانیم با این کار گامی کوچک برای رسیدن به هدفی بزرگ در راستای تولید دانایی و ارتقای عدالت آموزشی برداریم. این اعتبار به مدت محدود و تا ۲۲ بهمنماه قابل دریافت و استفاده است.
دانشگاهیان می توانند نرمافزار کتابخوان «سمت» را از سایت این سازمان دریافت کنند.
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