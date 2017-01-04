همزمان با زنده گیری اتلاف سگ های ولگرد نیز دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی شامگاه سه شنبه در دومین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی جنوب خوزستان با تاکید بر اقدامات دولت تدبیر و امید به ویژه در حوزه سلامت اظهار کرد: تحول نظام سلامت اقدام مهمی بود که تاثیر خود را بر قشر کم برخوردار به خوبی نشان داد.

وی، زیر چتر بیمه قرار گرفتن ۱۱ میلیون نفر و احداث مراکز درمانی همچون بیمارستان ۲۲۰ تخت خوابی شهید موسوی خرمشهر را از جمله اقدامات مهم حوزه سلامت در دولت یازهم دانست.

فرماندار خرمشهر در ادامه به دستورالعمل های مطرح شده در این جلسه اشاره و اظهار کرد: باید برنامه یکسانی برای هر سه شهرستان خرمشهر، آبادان و شادگان تدوین شود و در مرحله نخست در شورای سلامت شهرستان ها و در مرحله دوم در این کارگروه بررسی و تصویب شوند.

وی با بیان اینکه مشکلات بهداشت و سلامت شهرستان ها دارای راه حل های بلند مدت و کوتاه مدت است، افزود: برخی از مشکلات با یک اعمال مدیریتی میان دستگاهی قابل حل است که دستگاه ها باید با هم هماهنگ شده و آنها را رفع کنند.

حیاتی به موضوع زنده گیری سگ های ولگرد هم پرداخت و گفت: دستورالعمل هایی در خصوص تهیه محل زنده گیری سگ های ولگرد تدوین شده و در اختیار شهرستان ها قرار گرفته که می طلبد با توجه به دشواری آن در ابتدای کار طبق مدیریت شهرداری ها عمل شود.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به زمانبر بودن کار فراهم سازی مقدمات زنده گیری سگ ها و بحرانی بودن شرایط، باید به صورت همزمان کار اتلاف سگ های ولگرد نیز انجام شود.

حیاتی گفت: این کار باید از ورودی ها شهر آغاز و تا مرکز شهر ادامه یابد.

فرماندار خرمشهر همچینن با یادآرو شدن موسم اربعین، مرز شلمچه را بهترین مرز خواند و آن حاصل تلاش همگانی و حمایت های و پشتیباین های سازمان منطقه آزاد اروند دانست.

وی نبود هیچ گونه مشکل و انتقال بیماری خطرناک در حوزه بهداشت و سلامت را نشان از عملکرد مثبت دانشکده علوم پزشکی و مجموعه بهداشت و درمان مستقر در مرز بین المللی شلمچه دانست.