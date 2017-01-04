به گزارش خبرنگار مهر، سیروس اسدپور صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از مراکز خرید شهرستان پارسیان، اظهار داشت: با هدف سهولت و اطمینان خاطر کشاورزان ۱۰ مرکز خرید در مناطق مختلف روستایی استان محصول گوجه فرنگی تولید شده در اراضی کشاورزی را با نرخ مصوب و قانونی خریداری میکند.
وی افزود: با همکاری جهادکشاورزی واتحادیه تعاون روستایی استان، ۱۰ مرکز واقع در پارسیان، بستک، کهورستان، سرخون، قلعه قاضی، شمیل، شمیل، رضوان، هشتبندی، تیرور و برنطین به عنوان مراکز خرید طرح حمایتی گوجه در استان تعیین شدهاند.
مدیر تعاون روستایی هرمزگان عنوان کرد: مراکز تعیین شده در طرح خرید حمایتی، گوجه فرنگی درجه ۲ و ۳ را به قیمت مصوب هر کیلوگرم ۳۳۰ تومان در سبد خریداری میکنند.
وی افزود: طبق آمار جهادکشاورزی امسال ۱۲ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی استان به کشت گوجه فرنگی اختصاص یافته است و عملیات برداشت این محصول از اوایل دی ماه در اراضی استان آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده ادامه خواهد یافت.
اسدپور با اشاره به اینکه سال گذشته به دلیل قیمت مناسب گوجه فرنگی در استان خرید حمایتی نداشتیم تصریح کرد: امسال پیش بینی می شود قریب به ۵۰ هزار تن گوجه خریداری شود.
وی گفت: کشاورزان با مراجعه به مراکز تعیین شده مبالغ فروش محصول خود را پس از حمل به کارخانجات طرف قرارداد و تامین اعتبار دریافت خواهند کرد.
مدیرسازمان تعاون روستایی هرمزگان:
۱۰ مرکز خرید طرح حمایتی گوجه در هرمزگان تعیین شد
بندرعباس - مدیرسازمان تعاون روستایی هرمزگان گفت: به منظور خرید حمایتی از محصولات گوجه کاران استان تعداد ۱۰ مرکز خرید در مناطق مختلف در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، سیروس اسدپور صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از مراکز خرید شهرستان پارسیان، اظهار داشت: با هدف سهولت و اطمینان خاطر کشاورزان ۱۰ مرکز خرید در مناطق مختلف روستایی استان محصول گوجه فرنگی تولید شده در اراضی کشاورزی را با نرخ مصوب و قانونی خریداری میکند.
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