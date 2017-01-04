۱۰ مرکز خرید طرح حمایتی گوجه در هرمزگان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس اسدپور صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از مراکز خرید شهرستان پارسیان، اظهار داشت: با هدف سهولت و اطمینان خاطر کشاورزان ۱۰ مرکز خرید در مناطق مختلف روستایی استان محصول گوجه فرنگی تولید شده در اراضی کشاورزی را با نرخ مصوب و قانونی خریداری می‌کند.



وی افزود: با همکاری جهادکشاورزی واتحادیه تعاون روستایی استان، ۱۰ مرکز واقع در پارسیان، بستک، کهورستان، سرخون، قلعه قاضی، شمیل، شمیل، رضوان، هشتبندی، تیرور و برنطین به عنوان مراکز خرید طرح حمایتی گوجه در استان تعیین شده‌اند.



مدیر تعاون روستایی هرمزگان عنوان کرد: مراکز تعیین شده در طرح خرید حمایتی، گوجه فرنگی درجه ۲ و ۳ را به قیمت مصوب هر کیلوگرم ۳۳۰ تومان در سبد خریداری می‌کنند.



وی افزود: طبق آمار جهادکشاورزی امسال ۱۲ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی استان به کشت گوجه فرنگی اختصاص یافته است و عملیات برداشت این محصول از اوایل دی ماه در اراضی استان آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده ادامه خواهد یافت‌.



اسدپور با اشاره به اینکه سال گذشته به دلیل قیمت مناسب گوجه فرنگی در استان خرید حمایتی نداشتیم تصریح کرد: امسال پیش بینی می شود قریب به ۵۰ هزار تن گوجه خریداری شود.



وی گفت: کشاورزان با مراجعه به مراکز تعیین شده مبالغ فروش محصول خود را پس از حمل به کارخانجات طرف قرارداد و تامین اعتبار دریافت خواهند کرد.