شایسته سالاری سیره علوی است/تولیدکنندگان مایه‌ رفاه جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح امروز در همایش سیره علوی اظهار داشت: مفاهیم کتاب نهج البلاغه به عنوان یک الگو برای حوزه اقتصاد کشور مطرح است.

وی با بیان اینکه بر اساس سیره علوی باید شجاعت، فتوت، جوانمردی، خودباوری و رشادت را در جامعه ترویج داد، تصریح کرد: بر اساس سیره امام علی(ع) باید شایسته سالاری را حاکم کرد و جایگزینی افراد شایسته به جای افراد ناکارآمد را در دستور کار قرار داد.

استاندار لرستان یادآور شد: سیره علوی به ما یاد می دهد که ضعف، سستی، تن پروری، تهمت ها و دروغ ها را از جامعه دور کنیم.

بازوند با اشاره به اینکه در نامه ۵۳ امام علی(ع) به مالک اشتر بر ضرورت توجه به قشر تولید کننده تاکید شده است، ادامه داد: قشر تولید کننده مایه ی منافع هستند و موجب افزایش درآمد می شوند و اسباب آسایش جامعه را فراهم می کنند.

وی با تاکید بر اینکه تولید کنندگان موجب سودآوری، رفاه و آسایش برای مردم می شوند، افزود: دولت نیز باید توجه ویژه ای به قشر تولید کننده کند چراکه توجه به تولید زیربنای اقتصاد پایدار است.

استاندار لرستان تصریح کرد: تنگ نظری یکی از پارامترهای ضد توسعه است.