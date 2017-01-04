  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۵۳

همدستان حادثه برلین تحت تعقیب آلمان قرار دارند

همدستان حادثه برلین تحت تعقیب آلمان قرار دارند

اداره پلیس و امور جنایی آلمان از تعقیب و جستجوی همدستان عامل حادثه برلین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، اداره پلیس و امور جنایی آلمان اعلام کرد: نیروهای پلیس در تفحص محل سکونت انیس عامری عامل حادثه برلین توانست نشانه هایی از همدستان وی پیدا کند. 

پلیس آلمان همچنین اعلام کرد: تاکنون دو تن از همدستان انیس عامری تحت تعقیب قرار گرفته اند که این انتظار وجود دارد که در روزهای آتی دستگیر و بازداشت شوند.

دوشنبه شب هفته گذشته در پی حمله یک کامیون به بازار کریسمس در برلین، ۱۲ نفر کشته و ۴۸ نفر دیگر زخمی شدند. «توماس دی میزیر» وزیر کشور آلمان اعلام کرد که این حادثه یک اقدام تروریستی بوده است.

گروه تروریستی داعش مسئولیت حادثه برلین را به عهده گرفت و عامل تونسی این حادثه در ایتالیا کشته شد. 

کد مطلب 3868401
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها