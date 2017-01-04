همدستان حادثه برلین تحت تعقیب آلمان قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، اداره پلیس و امور جنایی آلمان اعلام کرد: نیروهای پلیس در تفحص محل سکونت انیس عامری عامل حادثه برلین توانست نشانه هایی از همدستان وی پیدا کند.

پلیس آلمان همچنین اعلام کرد: تاکنون دو تن از همدستان انیس عامری تحت تعقیب قرار گرفته اند که این انتظار وجود دارد که در روزهای آتی دستگیر و بازداشت شوند.

دوشنبه شب هفته گذشته در پی حمله یک کامیون به بازار کریسمس در برلین، ۱۲ نفر کشته و ۴۸ نفر دیگر زخمی شدند. «توماس دی میزیر» وزیر کشور آلمان اعلام کرد که این حادثه یک اقدام تروریستی بوده است.

گروه تروریستی داعش مسئولیت حادثه برلین را به عهده گرفت و عامل تونسی این حادثه در ایتالیا کشته شد.