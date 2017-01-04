به گزارش خبرنگار مهر، دعوای برانکو ایوانکوویچ با کارلوس کی روش نه تنها در رسانه های ایران، که در رسانه سایر کشورها از جمله عربستان هم بازتاب داشته است. برانکو از برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال ایران در امارات گلایه داشت و به شدت از کی روش به خاطر برپایی این اردو، انتقاد کرد. انتقاداتی که البته با ترخیص بازیکنان پرسپولیس از اردوی امارات و بازگشت آنها به ایران همراه شد.

روزنامه «عین» عربستان این اتفاق جنجالی را بازتاب داده و البته از این دعوا با به میان آوردن نام باشگاه الهلال، بهره برداری کرده است!

این روزنامه با تیتر «الهلال باعث بحران در فوتبال ایران شد»، در مطلبی بی ربط، نوشت: « برانکو ایوانکوویچ سرمربی باشگاه پرسپولیس به خاطر عدم همکاری کارلوس کی روش با این باشگاه، حملات آتشینی به وی داشت. برانکو گفت در صورتی که تیمش در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا موفق نباشد، مقصر آن کی روش است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «برانکو اعلام کرد الهلال قوی ترین تیم گروه لیگ قهرمانان آسیا است و ما داشتیم خودمان را برای بازی با این تیم آماده می کردیم اما سرمربی تیم ملی به این موضوع بی توجهی کرد و بازیکنان را برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت کرد! برانکو خواستار همکاری تیم ملی با باشگاه ها شده است نه اینکه باشگاه ها صرفا در خدمت تیم ملی باشند. »