۱۷ دی ۱۳۹۵، ۰:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بررسی نتایج آسیب شناسی کاروان پارالمپیک درستادبازی های پاراآسیایی

معاون فنی کمیته ملی المپیک با اشاره به برگزاری دو نشست آسیب شناسی برای کاروان پارالمپیک از ارائه نتایج این نشست ها به ستاد تشکیل شده برای بازی های پاراآسیایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی دو هفته گذشته کمیته ملی پارالمپیک برگزارکننده دو نشست آسیب شناسی در رابطه با چگونگی عملکرد کاروان اعزامی به بازی های پارالمپیک ریو بود. تیراندازی، تیر و کمان، وزنه برداری، دوومیدانی، والیبال نشسته، بسکتبال باویلچر، فوتبال پنج نفره و جودو هشت رشته ای بودند که عملکرد آنها در نخستین نشست آسیب شناسی برگزار شده و با حضور مسئولان مورد بررسی قرار گرفت.

در دومین نشست آسیب شناسی که سه شنبه گذشته برگزار شد نیز عملکرد سه رشته فوتبال هفت نفره، قایقرانی و شنا مورد بررسی قرار گرفت.

بهروز برجسته، معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برگزاری این دو نشست و نتایج به دست آمده در آنها گفت: البته نتایج محرمانه است و قرار نیست در مورد آنها اطلاع رسانی شود. در واقع با برگزاری این نشست ها قصد داشتیم به راه کارهای مناسبی برای آینده و اعزام کاروان به دیگر رویدادها دست یابیم.

وی با تاکید بر اینکه نشست های آسیب شناسی برگزار شده در واقع برای بررسی و تحلیل عملکرد ورزشکاران و تیم های پارالمپیکی در حوزه فنی بود، خاطرنشان کرد: عملکرد کلی کاروان به لحاظ مدیریتی و پشتیبانی نیز مورد بررسی قرار می گیرد. البته آنچه به لحاظ بررسی فنی در حیطه مسئولیت و وظایف ما بود، انجام شده است و دیگر بررسی ها درحوزه اختیارات و وظایف ما نیست.

معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک در مورد روند بررسی نتایج عملکرد کاروان پارالمپیک نیز توضیح داد و گفت: نتایج به دست آمده در دو نشست برگزار شده آسیب شناسی، در هیات رئیسه کمیته مطرح و مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ادامه این نتایج در قالب گزارشی کامل در اختیار ستاد بازی های پاراآسیایی قرار می گیرد تا توسط اعضای این ستاد برای تشکیل و آماده سازی کاروان اعزامی به جاکارتا اندونزی لحاظ شود. در واقع این نتایج می تواند راهکار و کمکی برای اعضای ستاد بازی های پاراآسیایی باشد.

برجسته با تاکید بر اینکه اعضای ستاد بازی های پاراآسیایی مشخص و فعالیت این ستاد برای حضور در اندونزی آغاز شده است، گفت: قطعا طی هفته های آینده ستاد بازی های پاراآسیایی برای بررسی گزارشی به دست آمده از نشست های آسیب شناسی کاروان پارالمپیک و رسیدگی به دیگر موضوعات مربوط به این بازی ها (پاراآسیایی) تشکیل جلسه خواهد داد.

زینب حاجی حسینی

