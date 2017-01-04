آمادگی کمیسیون فرهنگی برای کمک به توسعه فرهنگ وقف

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید جعفرپور نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم شورای اسلامی در گفت و گویی در خصوص اقدامات مجلس به منظور گسترش فرهنگ وقف در سطح جامعه گفت: وقف یکی از مسیرهایی است که در آن مسلمانان به کاستن از نیازهای جامعه دعوت شده اند و این سنت حسنه در حوزه های بسیار متنوع و متکثری از گذشته در ایران جایگاه مطلوبی برخودار بوده است ؛اما متاسفانه در سال های اخیر از تنوع وقف کاسته شده است.

وی با بیان این که راه های متعددی برای جذب افراد به سمت وقف وجود دارد، افزود: می توان با برشمردن اثار مثبت وقف در زندگی اجتماعی افراد مانند مزیت های این اقدام فرهنگی برای آخرت مسلمانان تعداد بیشتری از خیرین جامعه را به سمت فعالیت در حوزه وقف و امور خیریه دعوت کرد.

نماینده مردم لارستان در مجلس دهم شورای اسلامی در ادامه در خصوص اقدامات حمایتی مجلس شورای اسلامی از سازمان اوقاف ، اظهارداشت: مجلس و کمیسیون فرهنگی می توانند با تصویب قوانین کارآمد و گره گشا در این رابطه به سازمان اوقاف کمک کنند .

جعفرپور در پاسخ به سوال دیگری راجع به چرایی عدم تشکیل فراکسیون وقف در مجلس دهم شورای اسلامی و تاثیر آن بر توجه نمایندگان مجلس به مساله وقف گفت: نبودن فراکسیون وقف در مجلس دهم شورای اسلامی چیزی از میزان توجه و حمایت نمایندگان خانه ملت از این سنت حسنه کم نمی کند و کمیسیون فرهنگی مجلس آمادگی کامل برای کمک به وقف و امور خیریه را دارد .

وی ادامه داد: کمیسیون فرهنگی با دریافت مطالبات سازمان اوقاف و امور خیریه و نهادهای مردمی فعال در این حوزه این نیازها را بررسی کرده و در خصوص تدوین طرح های مورد نیاز در این زمینه اقدام خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص توجه به وقف در برنامه ششم توسعه گفت: پیشنهادهای نمایندگان مجلس در مورد حوزه های مختلف فرهنگی در برنامه ششم توسعه دریافت شده و اعضای کمیسیون این پیشنهادها را بررسی کرد ه و قطعا در مورد وقف هم پیشنهادهایی هست که با امضای نمایندگان بررسی ودر صحن مطرح خواهد شد.