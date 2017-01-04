«گفتارهایی در عدالت اجتماعی» رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تالیف کتاب «گفتارهایی در عدالت اجتماعی» به کوشش عادل پیغامی، محمد صادق تراب زاده جهرمی و سیدعلیرضا سجادیه انجام شده و برگرفته از سلسله جلسات اقتراحی با محوریت مقاله جیمز کونو است.

هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، با هدف تلاش برای پژوهش متقن و اقامه عدالت در سطح جامعه تشکیل شده و در طی این مدت، مجموعه اقدامات و برنامه هایی را تدوین و اجرا کرده است و کتاب «گفتارهایی در عدالت اجتماعی» را می توان از جمله اولین گام ها و دستاوردها در عرصه گفتمان سازی و شناخت مسائل خرد و کلان عدالت برشمرد.

هدف از تدوین این کتاب «تدوین نظام مسائل حوزه عدالت پژوهی» و در ادامه «طراحی نقشه پژوهشی» برای این حوزه مبتنی بر نظام مسائل مستخرج است. این کتاب، حاصل تدوین مباحث ۳۹ جلسه بحث و تبادل نظر به شیوه اقتراح و طی زمان ۹ ماه در سال­های ۱۳۹۰-۱۳۹۱، پیرامون ابعاد مختلف مساله عدالت اجتماعی و عدالت پژوهی است.

کتاب حاضر از پنج بخش و ۱۲ فصل تشکیل شده است. در ابتدا مقدمه عادل پیغامی در خصوص عدالت اجتماعی و عدالت پژوهی طرح می شود. سپس متناسب با فصل بندی نویسنده از مقاله نظریات عدالت، چهار دسته از نظریات با عناوین برابری و نیاز، مطلوبیت گرایی و اقتصاد رفاه، شایستگی و تناسب به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. ساختار هر فصل شامل: خلاصه دیدگاه نویسنده، مقدمه، متن مباحثات و سوالات تمرینی می شود.

در بخش آخر، مساله شناسی عدالت اجتماعی و عدالت پژوهی در دو محور ارائه شده است: محور اول، دروسی است که شرکت کنندگان در بحث، آنها را برای عدالت پژوهان ضروری دانسته اند، البته در این محور سعی بر جامعیت در تدوین دروس لازم برای عدالت پژوهی نبوده است. در محور دوم نیز، کلیه مسائل، پیشنهادات و محورهای پژوهشی استخراج و طبقه بندی شده اند.

این کتاب، یک کتاب آموزشی نیست بلکه سعی دارد تا دید خواننده را نسبت به گستره موضوعی عدالت اجتماعی باز کند و ضمن اقناع اهمیت آن، ابعاد مختلف مساله عدالت را خصوصا در حوزه مباحث علوم انسانیِ اسلامی شناسایی و ارائه نماید. از این رو، خواننده باید با دید خوشه چینی و فهم گستره موضوعی وارد کتاب شود. مسائلی که در انتهای کتاب به صورت طبقه بندی شده ذکر شده اند، بعضا موضوع یک کتاب هستند اما در کنار هم دیدن آنها، نوعی نگاه به علوم انسانی را نیز بدست می دهد.

مباحث طرح شده، ترکیبی از مباحث و نگاه های رشته اقتصاد، مدیریت و دروس معارف اسلامی شامل فقه، اصول، منطق، کلام، فلسفه و اندیشه اسلامی است، لذا خواننده ای که آشنایی با مباحث فوق ندارد، ممکن است با برخی از مباحث ارتباط درستی برقرار نکند. این امر به علت میان رشته ای بودن مساله عدالت لابد منه است و لازم است مخاطب، تا حدی از گستردگی مطالعاتی برخوردار باشد.

این عرصه، همواره در مظلومیت قرار داشته است و کسانی که در این عرصه ورود نموده اند به علت عدم تمرکز مطالعاتی و عدم تمرکز عمر علمی خود بر مساله عدالت اجتماعی، نتوانسته اند عمق زیادی را بپیمایند و راه گشای مسیر عدالت پژوهی باشند. از این رو، دست یاری خود را برای جریان سازی در حوزه عدالت پژوهی به سوی مخاطبین دراز می کنیم.

مراسم رونمایی از کتاب «گفتارهایی در عدالت اجتماعی» دوشنبه ۲۰ دی ماه از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰ در مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود.