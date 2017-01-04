۱۱ هزار و ۴۰۰ شغل جدید در شهرستان البرز ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری در جلسه شورای اداری شهرستان البرز که روز چهارشنبه در محل فرمانداری برگزارشد اظهارداشت: شهرستان البرز به عنوان یک منطقه صنعتی در استان با ظرفیت های بسیاری زیاد خود مشکلات فراوانی هم دارد که باید با کمک همه مسئولان برطرف شود.

وی افزود: ایجاد اشتغال از دغدغه های اصلی مسئولان استان و شهرستان است و با همه تنگناهای دولتی و مشکلات ناشی از تحریم ها که واحدهای صنعتی را دچار بحران کرد با عزم جدی مدیران و سرمایه گذاران تلاش شده تا فعالیت ها رونق بگیرد.

عسگری تصریح کرد: توسط دولت تدبیر و امید در مدت سه سال گذشته تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۴۰۰ شغل جدید با کد بیمه ای ایجاد شده است که جای تقدیر دارد.

وی افزود: اداره تامین اجتماعی چون با گروه شاغلان و کارگران ارتباط تنگاتنگ دارد باید مورد حمایت جدی قرار گیرد تا بتواند پاسخگوی نیازها باشد و مشکلات را برطرف کند.

فرماندار البرز یادآورشد: با توجه به درآمدهای حاصل از چندین دهه فعالیت تامین اجتماعی در شهرستان البرز و دریافت حق بیمه از کارگران انتظار خدمات بهتری از این اداره را داریم که باید محقق شود.

وی مطالبه اصلی مردم از تامین اجتماعی را پاسخگویی به نیازهای درمانی دانست و گفت: با توجه به سهم بیشتر جمعیت بیمه شده در شهرستان البرز متاسفانه در این شهرستان مردم کمتر از خدمات درمانی تامین اجتماعی بهرمند هستند بویژه این مشکل در شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان بیشتر است که از مسئولان سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم نگاه ویژه ای در این حوزه داشته باشند.

در ادامه اکبر اسکندری نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین توجه به فرهنگ را مستلزم همراهی همه دستگاهها دانست و اظهارداشت: امور فرهنگی باید دغدغه همه مردم و مسئولان باشدتا با تعامل و همراهی بتوانیم جوابگوی نیازها باشیم.

اسکندری نژاد بیان کرد: بدون همکاری و تعامل هیچ کاری بویژه در حوزه فرهنگ پیش نمی رود و ما نیز انتظار داریم در شهرستان البرز با مشارکت مردم کارهای فرهنگی را جلو ببریم.

وی اضافه کرد: محدود بودن اعتبارات فرهنگی، بازنگری نشدن در چارت سازمانی ادارات ارشاد و کمبود نیروی متخصص از مهمترین مشکلات این حوزه است اما با انگیزه خدمت رسانی بیشتر به هنرمندان تلاش می کنیم با همه توان در خدمت مردم باشیم.

در ادامه محمد صمدی به عنوان رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز منصوب و از خدمات امیر ذلیخایی رئیس سابق تقدیر شد.