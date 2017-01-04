به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش مطلبی مبنی بر مرگ‌زا بودن یک نوع از مارک آب آشامیدنی تولیدی اصفهان در حالی در شبکه‌های مجازی دست به دست شد که هیچ منبع موثقی از جمله معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان این خبر را تائید نکردند.

انتشار اخبار کذب از سوی شبکه‌های مجازی و در سرمنشاء آن تلگرام امروز ابرازی در دست رقبا شده است که به راحتی بتوانند بدون هیچ ممانعتی هتک حرمت و حیثت کنند.

نشر اکاذیب که تاکنون بیشترین ترکش هایش، به حوزه سلامت وارد شده است و هر از گاهی بهداشت و درمان را نشانه می‌گیرد و حال محصولات غذایی را به خاطر حساسیت و اهمیت موضوع نشانه رفته است، مسئله‌ای نیست که با بی تفاوتی بتوان از آن پیشگیری کرد بلکه نیاز به اتاق فکر و برنامه علمیاتی برای برخورد جدی با این مسئله است.

انتشار مطلبی با این عنوان که «طبق اطلاعیه بیمارستان الزهرا تهران و اصفهان آب معدنی جدیدی به نام جی نی وارد بازار شده است که ظرف مدت ۷۲ ساعت سبب مرگ می‌شود» در حالی این صنعت را به راحتی در طول یک ماه به مرحله ورشکستگی می‌رساند و کارگران را در سه ماه مانده به عید خانه نشین کرده است که آنچه جالب توجه است که هیچ یک از خوانندگان به این نکته توجه نکرده اند که هیچ گاه یک بیمارستان اطلاعیه نمی دهد و اگر محصولی فاقد اعتبار بهداشتی باشد از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه یا وزارت بهداشت است.

کم بودن سواد رسانه‌ای عمده مردم وبی توجهی مسئولان به نشر این مطالب که امروز بزرگترین ضربه به اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کرده است باعث شد که هر روز شاهد جرائم سایبری بیشتری شویم، جرائمی که شاید کمتر کسی گستردگی و عوارض ناشی از این جرائم را واقف باشد.

مدیر عامل شرکت خوش طعم اصفهان که امروز خود قربانی مجرمان سایبری قرار گرفته است صبح چهارشنبه، در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه در این خصوص اظهار داشت: این شرکت بیش از شش دهه است که فعالیت می‌کند و انتشار این خبر کذب باعث شد که یک خط تولید از کار بیفتد و ۳۰ نفر از کارگران را مجبور به اخراج کنیم زیرا که با افت تولید مواجه شدیم.

هدایت با بیان اینکه اگر محصولات این شرکت که با جان و سلامتی مردم مرتبط است، اشکال دارد پس چرا تاکنون پلمب نشده است و اگر هم در صحت و سلامتی کامل است چرا مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای حفظ تولید و حمایت از این صنعت گامی برنداشتند، افزود: بی توجهی مسئولان به انتشار اخباری این چنینی تنها راه را بر ای این دست از جرائم بیشتر می‌کند.

وی گفت: در حال حاضر این موضوع را پیگیری قضایی کردیم و تنها توانستیم با شکایت کارخانه را از ورشکستگی کامل پیشگیری کنیم.

در آخرین آمار رسمی از پلیس فتای استان اصفهان، نشر اکاذیب در صدر جرایم سایبری استان اصفهان است.

پلیس فتا معتقد است سواد کلاسیک صرفاً در وقوع جرایم سایبری تاثیرگذار نیست و در این زمینه توجه به اخلاق از اهمیت بالای برخوردار است.

هتک حرمت و بی آبرو کردن مردم در فضاهای مجازی معضلی است که هر لحظه گسترده تر می شود اما هیچ از مسئولان چاره جدی برای این چالش نیندیشیده اند.