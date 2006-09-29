۷ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۴۲

رئيس سازمان امور عشاير :

دانشگاه ها اطلاعات درستي از عشاير ندارند

دانشگاه ها اطلاعات درستي از عشاير ندارند و دانشگاهيان ما تازه مي خواهند با عشاير ارتباط برقرار كنند.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، مهندس صديق - رئيس سازمان امور عشاير چهارشنبه در مراسم افتتاحيه اولين نمايشگاه فرهنگي سنتي دانشگاه و عشاير با بيان اين مطلب افزود: اطلاعاتي كه استادان بنده در دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران در خصوص عشاير دارد مرا رنج مي دهد چرا كه آن اطلاعات با آنچه كه در ارتباط با حضوري با عشاير و كوچ گاه هاي آنها مي بينم مطابقت ندارد.

وي اضافه كرد: عشاير توليد كننده هستند لذا اقتصاد مبتني بر توليد آنها قابل مطالعه است. عشاير هنر دارند و در حوزه مردم شناسي نيز قابل بررسي و مطالعه هستند و به طور كلي آنچه كه در دانشگاه درس داده مي شود در عشاير عمل مي شود.

رئيس سازمان امور عشاير در جمع دانشجويان دانشگاه الزهرا (س) گفت: دانشجويان بايد بدانند كه جامعه عشايري فقط يك چادر نيست و توقع سازمان امور عشاير از دانشگاه ها اين است كه دانشگاه ها به فرياد عشاير برسند.

