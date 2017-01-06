کاپ جهانی پرتغال در برنامه قایقرانان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی قایقرانی آب های آرام (کانو کانادایی) در راستای اردوهای آماده سازی خود برای حضور در رویدادهای تقویم سال ۲۰۱۷ فدراسیون جهانی و آسیایی، از سوم دی ماه تمریناتش را در دریاچه بوشهر پیگیری می کند.

الیاس اقلیمی سرمربی این تیم در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد این مرحله از تمرینات تیم ملی قایقرانی آب های آرام گفت: با توجه به سرد شدن هوای تهران و از طرفی شرایط جوی خیلی خوب بوشهر تصمیم بر این شد تا این مرحله از تمرینات را در بوشهر پیگیری کنیم. طبق برنامه اولیه قرار است تا بیستم دی ماه در بوشهر تمرین کنیم اما به خاطر شرایط خیلی ایده آل درخواست دادیم تا این اردو برای دو، سه هفته دیگر تمدید شود.

وی ادامه داد: شرایط تمرینی در بوشهر خیلی مناسب است؛ در حالی که این روزها هوای تهران به مراتب از ماه های قبل سردتر است و با این شرایط نمی توان جلسات تمرینی خوبی را در دریاچه آزادی یا دریاچه کرج داشته باشیم. چه بسا تمام زحمات ما طی اردوهای گذشته از بین برود.

سرمربی تیم ملی قایقرانی آب های آرام (کانو کانادایی) با تاکید بر اینکه اردوهای آماده سازی تیم تا پایان سال به صورت متوالی ادامه خواهد داشت، در مورد رویدادهای مورد نظر برای حضور در آنها توضیح داد.

اقلیمی گفت: مسابقات قهرمانی آسیا که مهر ماه سال آینده در چین برگزار می شود و بعد از آن بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی دو رویداد مهمی هستند که آماده سازی حضور در آنها را در دستور کار داریم، اما پیش از این دو رویداد مسابقاتی داریم که در سطح جهان برگزار می شود و حضور و نتیجه گیری در آن نیز برایمان اهمیت دارد.

وی با یادآوری برگزاری سه دوره کاپ جهانی به میزبانی پرتغال، مجارستان و صربستان گفت: برگزاری این کاپ ها از اردیبهشت ماه آغاز می شود و تا پیش از زمان برگزاری مسابقات قهرمانی جهان ادامه دارد. قصد داریم در دو کاپ جهانی به میزبانی مجارستان و صربستان شرکت کنیم.

سرمربی تیم ملی قایقرانی آب های آرام در مورد عدم اعزام این تیم به اولین کاپ جهانی ۲۰۱۷ که در پرتغال برگزار می شود گفت: اول اینکه مسافت زیادی را باید برای این رقابت ها طی کنیم. ضمن اینکه گرفتن ویزای پرتغال هم خیلی راحت نیست. گذشته از اینها اینکه در هر سه کاپ جهانی شرکت کنیم و بعد از آن هم به صورت متوالی راهی مسابقات قهرمانی جهان و آسیا شویم برایمان خیلی سنگین است. به همین دلیل حضور در این مرحله کاپ جهانی را از برنامه خارج کردیم.

الیاس اقلیمی تاکید کرد: بعد از شرکت در دو کاپ جهانی مجارستان و صربستان و پیش از مسابقات قهرمانی آسیا در چین، تیم ملی قایقرانی آب های آرام (کانو کانادایی) در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی جمهوری چک (شهریور ماه) شرکت می کند. در واقع حضور در دو کاپ جهانی برای آماده سازی مسابقات جهانی است و قصد داریم در این رقابت ها بهتر از دوره گذشته نتیجه بگیریم.