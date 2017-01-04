«کفراشی» رئیس مرکز حراست آموزش و پرورش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن کامل حکم دکتر فخرالدین دانش آشتیانی به شرح زیر است:

برادر گرامی

جناب آقای محمد حسین کفراشی

سلام علیکم

با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جناب عالی به موجب این ابلاغ به سمت «رئیس مرکزحراست» منصوب می شوید.

امید است با توکل و استعانت از خداوند متعال، ضمن توجه ویژه به حفظ کرامت و حرمت همکاران در تمامی سطوح و با محوریت قراردادن قانون برای همه و در چارچوب اسناد بالادستی در پیشبرد اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.