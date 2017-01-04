۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۱۹

نماینده مردم ایلام در مجلس خبر داد:

جذب نیرو های بومی اولویت شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در ایلام

ایلام-نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: از این پس شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در ایلام موظف به جذب نیروهای بومی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلام امینی با اشاره به  وجود ذخایر نفت و گاز و شرکت‌هایی زیر مجموعه وزرات نیرو در استان، افزود: متاسفانه با داشتن این ظرفیت ها مردم ایلام از شاغل شدن نیروهای بومی در این شرکت‌ها محروم هستند. 

وی افزود: در این زمینه مکاتباتی با وزیر نیرو انجام  شد و سرانجام این رایزنی‌ها منجر به دستور به‌کارگیری و جذب نیروهای بومی ایلامی در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو شد.

نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان ،چرداول، مهران و ملکشاهی در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: وجود ذخایر بالای نفت و گاز در ایلام سبب می‌شود که توجه به این حوزه اشتغال پایدار را به دنبال داشته باشد و از آمار بیکاری بکاهد.

امینی یادآور شد: جوانان ایلامی بسیار کاری و لایق هستند و با وجود افراد بیکار بسیار که مدارک تحصیلی دانشگاهی دارند لازم است که جوانان ایلامی در استان خود به‌کار گرفته شوند.

