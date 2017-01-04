به‌ گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مرادی نماینده‌ قروه‌ و دهگلان در مجلس امروز دت نطق پیش از دستورخود اظهار داشت: تعدادی دارو در کشورهای اروپایی و آمریکایی مورد استفاده‌ قرار می گیرد اما در ایران هنوز ثبت نشده‌ است، نه‌ به‌ این دلیل که‌ دارو تایید نشده‌ است بلکه‌ فرایند ثبت دارو در این مستلزم مدت زمان طولانی قریب به‌ چند سال می باشد.

وی با انتقاد از این روند افزود: این داروها برای بیماران بدحال به‌ ویژه‌ بیماران سرطانی تجویز می گردد و استفاده‌ از ایران داروها ممکن است شانس زنده‌ ماندن را برای بیماران ایجاد کند در حالی که‌ با طولانی شدن زمان ثبت و در دسترس قرار گرفتن دارو موجب بروز مشکلات عدیده‌ای برای مردم و بیماران خاص میشود.

وی گفت: روش تهیه‌ داروهای تک نسخه‌ای کمک می کند که‌ تا همه‌ اقشار بتوانند آن دارو را تهیه‌ و در دسترس داشته‌ باشند و این روش تک نسخه‌ای که‌ در کشورهای اروپایی از جمله‌ کانادا و حتی بعضی از کشورهای منطقه‌ به‌ روش تجویز بیمار محور شناخته‌ می شود، رایج است.

مرادی افزود: این روش کمک می کند که‌ داروهای جدید با سرعت و سهولت در اختیار بیمار قرار گیرد و چون بیمار محور و به‌ نام بیمار تهیه‌ شده‌است راه سواستفاده‌ مسدود می شود. از سوی دیگر فرایند ثبت داروی جدید به‌ صورت موازی با این روند ادامه‌ میابد.

نماینده‌ قروه‌ و دهگلان گفت: در غیر اینصورت و با توجه‌ به‌ بند ج از ماده‌۸۷ پیشنهادی دولت در مورد نظام دارویی که‌ تجویز داروهای تک نسخه‌ای ممنوع است، این مسئله‌ سبب بروز مشکلات عدیده‌ای برای بیماران می شود و این ممنوعیت آغازی است برای تهیه‌ دارو به‌ روش های خطرناک از جمله‌ قاچاق، در نتیجه‌ شاهد تهیه‌ دارو با قیمت های گران و تقلبی خواهیم بود و این خود می تواند صدمات جبران ناپذیری به‌ بیماران وارد نماید.

مرادی پیشنهاد کرد برای جلوگیری از بروز چنین بحرانی در حوزه‌ دارو و عدم فشار به‌ بیماران خاص، بهتر است این بند به‌ صورت زیر تصحیح شود و در کنار فهرست رسمی داروهای ایران عبارت تک نسخه‌ای قرار گیرد.