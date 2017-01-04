مجوز تولید ۱۹۰۰ مگاوات برق در قزوین صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز چهارشنبه در نشست ستاد سرمایه گذاری استان که به منظور بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری در تولید انرژی های نو در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در استان قزوین از سرمایه گذاری در حوزه انرژی های پاک استقبال می کنیم و حمایت لازم نیز صورت می گیرد.

حبیبی بیان کرد: تاکنون مجوز احداث، راه اندازی وتولید یک هزار و۹۰۰ مگاوات برق درقالب نیروگاه های بادی و خورشیدی به بخش خصوصی در این استان صادر شده است.

وی تصریح کرد: تامین این میزان برق از محل انرژی های نو و پاک با اجرای نیروگاه های بادی و خورشیدی در ظرفیت های۲۰، ۵۰ و۱۰۰ مگاواتی در نقاط مختلف استان قزوین اجرا می شود.

معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد:وجود تونل بادی که ازشمالغرب تا جنوب استان امتداد دارد موجب شده قزوین ازظرفیت بالایی برای سرمایه گذاری درزمینه انرژی های پاک برخوردار باشدو دراین راستا در قزوین ظرفیت و توان سرمایه گذاری برای راه اندازی ۴ هزار مگاوات برق انرژی پاک بادی و خورشیدی وجود دارد که باید از آن استفاده کنیم.

وی با اشاره به حضور کارشناسان قرارگاه خاتم الاوصیا در حوزه ساخت نیروگاه های بادی و خورشیدی گفت: از سرمایه گذاری و مشارکت قرارگاه برای احداث نیروگاه در استان حمایت و استقبال می کنیم.

حبیبی تصریح کرد: برای واگذاری زمین مورد نیاز، صدور مجوز و همکاری در تسریع امور سرمایه گذاران بخش تولید انرژی پاک در استان آمادگی کامل داریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار قزوین همچنین با اشاره به شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری در استان گفت: تاکنون ۲۴۰ هزار میلیارد ریال ظرفیت سرمایه گذاری در ۱۱۸ عنوان موضوع در استان شناسایی و آماده معرفی به سرمایه گذاران شده است.

درادامه نمایندگان قرارگاه خاتم الاوصیا برای مطالعات سرمایه گذاری استان درزمینه انرژی های پاک با مشارکت استانداری اعلام آمادگی کردند.