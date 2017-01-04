فعال بودن ۴۷ دوربین کنترل سرعت در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم قدرتی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه این نشست پیرامون فعالیت دوربین های کنترل سرعتی است که اخیرا در شهرستان اهواز نصب و راه اندازی شده است، اظهار کرد: تحلیل تصادفات در ۹ ماه گذشته راه های درون شهری خوزستان نشان می دهد که ۲۲ درصد از تصادفات فوتی متاثر از سرعت غیرمجاز یا تخطی از سرعت مطمئنه بوده است. بر همین اساس با شهرداری مذاکره و اولویت کار را برای انتظام بخشی به ترافیک و کاهش تصادفات را به دوربین های مداربسته دادیم.

وی افزود: امروز به واسطه وسعت راه ها، افزایش جمعیت و خودروها دیگر کنترل به شکل سنتی و استفاده از نیروی انسانی جوابگو نیست؛ بنابراین استفاده از وسایل و تجهیزات به روز، یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان تصریح کرد: امروز ۴۷ دستگاه دوربین کنترل سرعت در اهواز داریم و به محض مشاهده تخلف سرعت راننده را ثبت و سوابق را به اجرائیات راهنمایی و رانندگی ناجا معرفی تا جریمه و نمره منفی برای راننده به ثبت برسد.

قدرتی ادامه داد: در سال ۸۴ بالغ بر ۲۸ هزار کشته در تصادفات رانندگی داشتیم که امروز به زیر ۱۷ هزار نفر رسیده و هرچند این آمار نیز در شان مردم جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی با تاکید بر لزوم همکاری همه دستگاه به منظور کاهش تصادفات رانندگی بیان کرد: باید از ساز و کارهای موجود استفاده و ترافیک را به نحو شایسته ای برای مردم کنترل کنیم. طبق دستورالعمل های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز همه باید نسبت به همکاری در این زمینه اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

دوربین در چه سرعتی جریمه می کنند؟

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان با اشاره به اینکه رانندگان با استفاده از اطلاعات تابلوهای رانندگی نسبت به تنظیم سرعت خود اقدام کنند، عنوان کرد: این دوربین ها سرعت بالای ۳۰ کیلومتر فراتر از سرعت مجاز تعیین شده را به ثبت رسانده و ۶۰ هزار تومان جریمه را برای راننده تا ۳۰ کیلومتر بیشتر از سرعت تعیین شده درنظر می گیرد.

قدرتی یادآور شد: اگر رانندگی در فاصله بین دو دوربین سرعت غیرمجاز داشته باشد (اگر زودتر از ساعت میانگین به دوربین بعدی برسد) باز هم برای وی ثبت می شود. بالای ۳۰ کیلومتر از حد مجاز رفتن نیز پنج نمره منفی برای خودروهای شخصی و ۱۰ نمره هم برای خودروهای عمومی به ثبت می رسد.

وی بیان کرد: اگر رانندگان ۵۰ کیلومتر بالای سرعت مجاز رانندگی کنند علاوه بر ۲۰۰ هزار تومان جریمه، برای خودروهای شخصی ۱۰ نمره منفی و برای خودروهای عمومی ۱۵ نمره منفی به همراه خواهد داشت.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان خبر داد: ۲۱۰ هزار و ۶۷۵ فقره ثبت تخلف طی ماه آبان به وسیله دوربین های کنترل سرعت در اهواز داشتند. همچنین در ماه گذشته نیز به ۱۴۰ هزار و ۱۴۳ فقره کاهش پیدا کرده است. طی ۱۵ روز دی ماه سال جاری ۳۷ هزار و ۲۲۵ فقره تخلف ثبت به وسیله دوربین های ترافیکی داشتیم که نسبت به دو ماه قبل آن یک سوم شده است.

قدرتی با اشاره به کاهش ۳۵ درصدی تصادفات یادآور شد: به سمت و سویی می رویم که مردم بدانند تمامی افعال آنها حین رانندگی به وسیله دوربین ها تحت کنترل است.

وی اضافه کرد: سرعت مجاز رانندگان باعث می شود تا در صورت مواجه با خطر عکس العمل مناسب تری را برای واکنش دارد. همچنین شدت تصادف احتمالی آنها نیز با داشتن سرعت مجاز کاهش پیدا می کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان با اشاره به اینکه بحث سرعت یک مسئله مهم و اساسی در رانندگی است، گفت: برای به غم ننشستن خانواده ها باید کنترل و مهار سرعت را به عنوان مهمترین عامل کاهش تصادفات درنظر داشته باشیم.

نقش تلفن همراه در تصادفات

قدرتی با اشاره به نقش پررنگ استفاده از تلفن همراه در تصادفات و لزوم عدم استفاده از آن برای نظم بخشی به ترافیک، خبر داد: در خوزستان ۲۵ درصد تصادفات درون شهری ۹ ماه گذشته ناشی از استفاده از تلفن همراه بوده که توصیه می کنیم استفاده از آن را حین رانندگی کاملا کنار بگذارند.

وی اظهار کرد: ۶۷ دوربین نظارتی، پنج دوربین پلاک خوان (در محدوده های طرح ترافیکی مثل ظلع شرقی و غربی سلمان فارسی) و یک دوربین عبور از چراغ قرمز در اهواز داریم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان بیان کرد: اهواز به شهر شب معروف است و نباید آن را با یک شهر با آب و هوای خنک مقایسه کرد. بنابراین طرح ممنوعیت تردد با تعیین ساعات شاید در اهواز از ۲۳ به بعد ولی در تهران از ۱۹ و ۳۰ به بعد باشد.

قدرتی افزود: خیابان امام غربی یک محدوده بدون تردد خودروها است و درهای ورود و خروج آن را شهرداری کنترل می کنند.

وی خبر داد: در زمینه سرویس مدارس نیز در بحث پیشگیری از ورود تاکسی های زردرنگ به این حوزه رایزنی هایی با سازمان تاکسیرانی داشتیم. همچنین خوشبختانه تاکنون هیچ تصادف منجر به فوت یا جرح در زمینه سرویس مدارس در اهواز نداشتیم.

کمبود پارکینگ در اهواز

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان در واکنش به کمبود پارکینگ در اهواز عنوان کرد: موافق کمبود فضای پارکینگ و عدم پاسخگویی به نیاز مردم در شهر اهواز هستیم ولی بحث تقاضا بیش از حد فضای موجود در تمام کشور برای ورود به هسته مرکزی هست. در حال حاضر استفاده از خودروهای عمومی و جمعی به عنوان یک راه حل، اولویت و ضرورت باد در دستورکار مردم قرار بگیرد.

