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۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۳۲

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس مطرح کرد؛

خسارت سنگین سرمازدگی به انار ساوه/صندوق بیمه کشاورزی مسئول است

خسارت سنگین سرمازدگی به انار ساوه/صندوق بیمه کشاورزی مسئول است

اراک- نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس گفت: سرمازدگی سال جاری بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان به باغات انار ساوه خسارت وارد کرده و صندوق بیمه کشاورزی به خاطر سهل انگاری در این زمینه مسئول است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نماینده مردم ساوه و زرندیه، محمدرضا منصوری اظهار داشت:سرمازدگی سال جاری درختان انار ساوه را از بین برد، بنابراین باید تمام ریشه های درخت انار از خاک بیرون کشیده شود و سپس مجددا برای کاشت اقدام کرد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با بیان اینکه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی وضعیت خسارت واردشده به کشاورزان انار در این حوزه انتخابیه شده ام، تصریح کرد: کمیته بحران استان نیز در این ارتباط تشکیل جلسه داده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه صندوق بیمه کشاورزی در این زمینه سهل انگاری کرده، تصریح کرد: صندوق بیمه کشاورزی تا سه روز قبل از سرمازدگی از بیمه کردن باغات خودداری کرده و این در حالی است که یک ماه و نیم از اتمام بیمه کشاورزان طی شده بود، بنابراین مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند که چرا محصولات کشاورزان را  در آن مقطع بیمه نکرده اند.

منصوری افزود: تقریبا صدرصد باغات انار ساوه از بین رفته و بیش  از ۷۰۰ میلیارد تومان خسارات به باغات این منطقه وارد شده است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در سال ۸۶ نیز شاهد این اتفاق بودیم و با شرایط سرمازدگی امسال، تا چهارسال آینده انار ساوه تولید نخواهد شد.

کد مطلب 3868529

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