زمينه اجراي راي ديوان عدالت اداري فراهم نيست / سازمان در انتخابات فوتبال از مصطفوي حمايت نمي كند

كيومرث هاشمي رئيس مركزتوسعه ورزش قهرماني و سرپرست فدراسيون فوتبال ضمن بيان اين مطلب به خبرنگارمهر افزود: راي ديوان براي فدراسيون فوتبال قابل احترام ولازم الاجراست و ازهرنظراين راي را مي پذيريم ولي فدراسيون نيزبايستي امكان اجرايي شدن راي دادگاه را داشته باشد كه چنين شرايطي درحال حاضر فراهم نيست و اجراي اين حكم نيازبه بررسي و كاركارشناسي دارد و اينكه پس ازگذشت يكسال و نيم از اين ماجرا چگونه مي توان زمينه حضورصنعت نفت را درليگ برتر فراهم كرد.



هاشمي تصريح كرد: بهرحال اين مشكلي است كه ازفدراسيون گذشته باقي مانده و بايد تلاش كنيم تا راهكارمناسبي براي اجرايي شدن آن پيدا كنيم.



سرپرست فدراسيون فوتبال دربخش ديگري از سخنان خود درخصوص اينكه چرا با وجود تعيين روزهفتم آبان ماه براي برگزاري انتخابات فدراسيون فوتبال، اين تاريخ به تعويق افتاد، اظهارداشت: طبق اساسنامه، سرپرست فدراسيون ظرف مدت 6 ماه فرصت دارد تا نسبت به برگزاري مجمع اقدام كند كه اين امرمستلزم فراهم شدن زمينه ها و بسترهاي مناسب است كه تصورمي كنم هنوزاين زمينه ها درجامعه فوتبال ايجاد نشده و تعامل و يكپارچگي لازم براي انتخاب بهترين گزينه براي رياست فدراسيون فوتبال وجود ندارد.



وي افزود: ما قصد نداريم دراين زمينه شتابزده عمل كنيم بلكه درفضايي آرام و بدور از تنش بدنبال بهترين انتخاب هستيم و تعويق انتخابات نيز تنها به همين دليل بوده ولي اطمينان داشته باشيد بزودي زمينه برپايي انتخاباتي سالم و بانشاط را فراهم خواهيم كرد.



هاشمي درخصوص اين شايعه كه گفته مي شود درانتخابات فوتبال سازمان بر روي داريوش مصطفوي نظرمثبت ندارد ، تصريح كرد: سازمان درانتخابات فوتبال موضعي كاملا بي طرف خواهد داشت و از هيچ كانديدايي حمايت نخواهد كرد ولي هر فردي كه راي مجمع را بدست آورد مورد تاييد سازمان خواهد بود و از او در اجراي برنامه هايش حمايت خواهد شد. در واقع سازمان در انتخابات فوتبال نه از مصطفوي ونه هيچ نامزد ديگري حمايت نخواهد كرد و همه چيزبه تصميم اعضا و راي مجمع بستگي دارد.



وي اضافه كرد : آقاي مصطفوي از زحمتكشان و مديران موفق فدراسيون فوتبال بوده اند كه سابقه حضور در مسئوليت هاي مختلف فدراسيون فوتبال را داشته اند و درحال حاضر نيز به خوبي امور فدراسيون را پيش مي برند و درمدت حضور خود در فدراسيون توانسته تنش ها و حاشيه ها را از فوتبال دور كند و امور جاري فدراسيون را با درايت به پيش ببرد. آنچه مشخص است ايشان براي كانديداتوري مختارهستند و خودشان بايد به اين جمع بندي برسند كه در انتخابات شركت كنند يا نه.

سرپرست فدراسيون فوتبال پيرامون احتمال كانديداتوري خود در انتخابات فدراسيون فوتبال گفت : بنده درحال حاضر بعنوان معاون سازمان با مشغله هاي كاري بسياري روبرو هستم و فرصت پذيرفتن مسئوليت ديگري را ندارم . امروز تكليف دارم تا به امور ورزش قهرماني بپردازم و به هيچ وجه قصد كانديداتوري فوتبال را ندارم.



رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني دربخش ديگري ازسخنان خود درخصوص تاييد صلاحيت عليرضا دبير براي رياست فدراسيون كشتي گفت : بر اساس آنچه در آئين نامه انتخابات فدراسيونها مشخص شده سوابق كانديداها از دو جنبه صلاحيت هاي عمومي و فني بايد مورد بررسي قرارگيرد كه بخش صلاحيت هاي فني توسط حوزه ورزش قهرماني انجام مي شود و بخش صلاحيت هاي عمومي توسط ساير بخش هاي سازمان صورت مي گيرد كه با توجه به سوابق قهرماني ، تحصيلي و اخلاقي عليرضا دبير، ايشان شرايط كانديداتوري را دارند و تنها شايد در برخي شرايط قانوني با محدوديت هايي روبرو باشند كه ظرف روزهاي آينده نتايج اين بررسي ها از سوي امورمجامع فدراسيونها مشخص خواهد شد .



هاشمي درخصوص دوپينگ 9 تن از وزنه برداران تيم ملي وزنه برداري در آستانه مسابقات جهاني دومنيكن گفت : سازمان بطور ويژه درحال بررسي ابعاد اين حادثه است و مسئولان فدراسيون وزنه برداري در اين زمينه بايد پاسخگو باشند كه چرا اساسا چنين اتفاقي براي 9 ملي پوش وزنه برداري صورت گرفته است . خوشبختانه با رايزني هاي صورت گرفته تاكنون نگراني محروميت ازمسابقات بين المللي برطرف شده ولي جرئيات اين ماجرا بايد صادقانه براي مردم بازگو شود و مشخص شود در وقوع اين حادثه چه كساني كوتاهي داشته اند .



وي در خصوص كنترل دوپينگ سايرورزشكاران و بويژه تيم هاي اعزامي به بازيهاي دوحه قطر گفت : بنده به عنوان رئيس ستاد ملي مبارزه با دوپينگ با جديت و حساسيت خاصي بدنبال پاكسازي محيط ورزش هستم و به تازگي نيزبه همين منظور بودجه اي درحدود 250 ميليون تومان به ستاد مبارزه با دوپينگ اختصاص يافته تا ماموران اين ستاد با قاطعيت در اين زمينه اقدام كنند . البته در طول مدت مسئوليت بنده در ستاد مبارزه با دوپينگ شاهد بيشترين تعداد نمونه گيري ها از رشته هاي ورزشي بوديم و تا قصد داريم تا فرصت باقي مانده تا بازيهاي آسيايي قطرطي يك برنامه زمانبدي شده از تمام رشته هاي ورزشي نمونه گيري كنيم .

سرپرست فدراسيون فوتبال پيرامون مشكلات بودجه اي در راه كنترل دوپينگ بازيهاي ليگ برتر يادآور شد : درجلسه اي كه با دكترشريف رئيس كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال داشتم ، مشكلات موجود در اين زمينه برطرف شد و به ايشان اعلام كردم كه هيچگونه محدوديت مالي براي كنترل بازيكنان فوتبال وجود ندارد و اين كميته مي تواند از اين پس با قدرت براي انجام ماموريت هاي خود وارد عمل شود .