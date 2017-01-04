بازگشت کاخا و پیام به تمرینات ماشین سازی

به گزارش خبرنگار مهر، پیام صادقیان و کاخا بازیکن گرجستانی تیم ماشین سازی تبریز که هفته گذشته پس از درگیری فیزیکی با یکدیگر از سوی فرهاد کاظمی از تیم کنار گذاشته شده بودند، به تمرینات این تیم بازگشتند.

صادقیان و کاخا در آن جلسه تمرینی پس از برخورد با یکدیگر به شدت با هم درگیر شدند و هر دو با نظر سرمربی تیم و کمیته انضباطی باشگاه از تیم کنار گذاشته شدند. این دو بازیکن اما دیروز پس از بخشیده شدن از سوی کادرفنی و شخص کاظمی، در تمرین ظهر سه شنبه ماشین سازی شرکت کردند تا نگرانی هواداران این تیم از بابت این دو بازیکن برطرف شود.

صادقیان و کاخا جزو بازیکنان ترکیب اصلی تیم ماشین سازی در نیم فصل اول لیگ برتر بودند.