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۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۱۱

رونمایی از اسباب بازی لگویی با قابلیت حرف زدن

رونمایی از اسباب بازی لگویی با قابلیت حرف زدن

یک شرکت تولید کننده اسباب بازی، مجموعه ای از بلوک های هوشمند ساخته که به وسیله آن می توان اشکال مختلف ساخت و به آنها قابلیت حرف زدن داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت  شرکت لگو  در نمایشگاه محصولات الکترونیکی آمریکا از بلوک های اسباب بازی هوشمند خود رونمایی کرده است.

به وسیله این بلوک های هوشمند که Lego Boost Kit  نام دارد می توان پنج مدل اسباب بازی هوشمند از جمله گربه، روبات و یک گیتار ساخت. بلوک های این کیت حاوی موتور و حسگر رنگ و مسافت هستند.

این اسباب بازی شامل بلوک هایی خاص  به نام Move Hub  است که دارای موتور است و به وسیله حسگرهای رنگ و مسافت اشیای اطراف خود را شناسایی می کند.

کاربران باید برای استفاده از Lego Boost Kit   برنامه موبایلی آن را  دانلود کنند. برنامه موبایل شامل ۶۰ فعالیت کدگذاری شده است. همچنین کودکان می توانند به وسیله برنامه موبایل برای اسباب بازی هایی که می سازند، قابلیت حرف زدن را نیز فراهم کنند. علاوه بر آن برنامه موبایلی ساخت اشکال مختلف را به کودکان آزمایش می دهد.  

کد مطلب 3868552

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