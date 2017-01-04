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۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۲۰

تمجید نماینده پارلمان آلمان از نقش ایران، روسیه و ترکیه در سوریه

تمجید نماینده پارلمان آلمان از نقش ایران، روسیه و ترکیه در سوریه

نماینده پارلمان آلمان از تلاش های ایران، روسیه و ترکیه در مسیر گفتگوهای صلح سوریه تمجید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «امید نوری پور» نماینده ایرانی پارلمان آلمان در گفتگو با رادیو آلمان اظهار داشت: ایران، ترکیه و روسیه اقدامات شایان توجهی در راستای تحقق صلح در سوریه انجام دادند که قابل تمجید است.

وی در ادامه افزود: آتش بس کنونی در سوریه می تواند گام مثبتی در جهت دادن به نشست آتی به منظور برقراری صلح در این کشور باشد.

نماینده پارلمان آلمان همچنین خاطر نشان کرد: به نظر می رسد تحقق صلح مطلق در سوریه نیاز به بسترسازی های به خصوصی باشد که با شیوه دولت کنونی این کشور کمی مغایرت دارد. 

این در حالی است که چند روز گذشته «مارتین شفر» سخنگوی وزارت خارجه آلمان امروز در اظهاراتی اعلام کرد که در مذاکرات صلح  سوریه باید درباره سرنوشت «بشار اسد» رئیس جمهور این کشور نیز بحث و بررسی شود.

کد مطلب 3868573
شقایق لامع زاده

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