کشف بیش از ۱۶ هزار آجیل قاچاق در اصفهان

ستار خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وصول خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان کالا قصد دارند سه محموله بادام و گردوی قاچاق را وارد شهر اصفهان کنند بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت .

وی بیان داشت: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به یکی از ورودی های شهر اصفهان اعزام و سه کامیونت ایسوز متعلق به قاچاقچیان را شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی اصفهان تصریح کرد: در بازرسی از این سه خودرو ۱۴ هزار و ۱۷۵ کیلو گرم بادام با مارک کالیفرنیا ، دو هزار و ۴۰۰ کیلوگرم گردو و ۳۹۰ کیلوگرم بادام هندی فاقد مدارک مثبته گمرکی کشف شد.

وی افزود: ارزش این سه محموله کشف شده توسط کارشناسان مربوطه هشت میلیارد ریال اعلام شده است .

سرهنگ خسروی بیان داشت: در این خصوص چهار متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

وی اضافه کرد: کسانی که از خودروهای خود جهت حمل کالای قاچاق استفاده می‌کنند در نظر داشته باشند ، خودروی آنها به مدت طولانی توقیف و حتی امکان مصادره آن وجود خواهد داشت.