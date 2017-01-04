۳۵۲ راس دام قاچاق در خاتم کشف شد

سرهنگ علیرضا صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأوران پلیس در اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل محورهای عبوری به دو دستگاه کامیون بنز حامل احشام مشکوک شدند و هر دو کامیون را برای بازرسی به پارکینگ منتقل کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروها ۳۵۲ رأس گوسفند که فاقد مجوز از دامپزشکی بود را کشف و دو متهم را نیز در این رابطه دستگیر کردند.

صالحی، ارزش این محموله قاچاق را بر اساس نظر کارشناسان ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و بیان داشت: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خاتم اظهار داشت: با توجه به اینکه بسیاری از بیماری های خطرناک قابل سرایت به انسان در واقع مشترک بین دام و انسان است، جابجایی و نقل و انتقال این گونه احشام بدون مجوز بهداشتی می تواند سلامت شهروندان را به مخاطره بیاندازد.