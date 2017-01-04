به گزارش خبرنگار مهر، سلمان منصوری ظهر چهارشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: در طی چند سال گذشته رشته تیراندازی در تمامی شهرستان‌های استان فعال شده و این ورزش به ویژه در شهرستان‌های مشگین شهر، خلخال و پارس‌آباد علاوه بر مرکز استان فعالیت قابل‌توجه دارد.

وی به ساماندهی ۳۰۰ ورزشکار در این رشته ورزشی اشاره کرد و افزود: علاوه بر این ۶۴ مربی نیز در رشته تیراندازی با کمان مشغول به فعالیت هستند.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان به برگزاری دوره‌های مربی‌گری در تمامی شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: در تمامی ۱۰ شهرستان استان مربی تیراندازی با کمان مشغول به فعالیت آموزشی است.

منصوری همچنین به فعالیت کمیته فنی در شهرستان‌های پارس‌آباد، مشگین شهر، نیر و اردبیل اشاره کرد و گفت: این رشته ورزشی علاوه بر هیئت‌های شهرستانی در دو دانشگاه آزاد اسلامی و محقق اردبیلی فعال شده است.

وی افزود: در آموزش دانش‌آموزان نیز تربیت ۱۳۶ دانش‌آموز از دو مدرسه غیرانتفاعی استان طی سال گذشته اجرایی شد که از این تعداد ۲۵ نفر ورزشکاران مستعد انتخاب شدند.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان با تأکید به اینکه این تعداد از بین دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع پنجم ابتدایی انتخاب شده‌اند، اضافه کرد: در عین حال پیش بینی شده از بین افراد تعدادی برای تیم ملی تیراندازی با کمان انتخاب شوند.

منصوری با اشاره به وضعیت مطلوب استان در شاخه ریکرو ادامه داد: با وجود اینکه به دلیل رده‌بندی استان‌های شمال غرب کشور اردبیل در شاخه کامپوند وضعیت مطلوبی ندارد اما در ریکرو توانستیم به قهرمانی جهان دست یابیم.

وی افزود: در بخش ورزشکاران مرد سال گذشته و امسال در لیگ برتر حضور داشتیم و در بخش ورزشکاران زن نیز رتبه استان از پنج به چهار کشوری صعود کرده است.

به گفته رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان هم اکنون استان اردبیل جایگاه پنجم این رشته ورزشی را در بین سایر استان‌ها دارد؛ این در حالی است که رتبه استان در سال ۹۰، ۳۲ محاسبه شده بود.