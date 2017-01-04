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۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹

در مراسم استقبال از شهدا اعلام شد:

تشییع ۲۴۰ شهید دفاع مقدس بعد از دهه فجر در سراسر کشور

تشییع ۲۴۰ شهید دفاع مقدس بعد از دهه فجر در سراسر کشور

خرمشهر- فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح از تشییع و تدفین پیکر ۲۴۰ شهید دوران دفاع مقدس در ۳۱ استان کشور در فاطمیه اول (۲۳ تا ۲۵ بهمن) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمد باقر زاده امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم استقبال از پیکر ۹۸ شهید دوران دفاع مقدس اظهار کرد: این ۲۰۴ پیکر مطهر در مجموع شامل پیکر های مطهر ۹۸ شهیدی می شود که امروز وارد کشور شدند و سایر پیکرها طی دوره های گذشته تفحص شده اند.

وی همچنین از ورود شهدای تفحص شده در اقلیم کردستان عراق در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار کرد: به زودی شهدایی که در کردستان کاوش شدند از مرز مریوان وارد کشور می شوند.

 فرمانده کمیته جستجوی مفقودین در ادامه به مناطق کشف پیکرهای این ۹۸ شهید تازه بازگشته به میهن اشاره کرد و گفت: این پیکرهای گلگون کفن در منطقه ام رصاص، جزیره سهیل، شرق دجله، جزایر مجنون و زیورات در استان های بصره  و میسان کشف شدند.

سردار باقر زاده بر ادامه دار بودن تفحص در خاک عراق تاکید و بیان کرد: کار در عراق ادامه دارد  و در محورهای عملیات جنوب عراق در استان های میسان، العماره، کردستان عراق عملیات کاوش انجام می شود.

کد مطلب 3868657

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