حمایت از فعالیت های دینی باید از کانال تبلیغات اسلامی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک با شورای اسلامی استان زنجان افزود: متاسفانه در استان زنجان ارتباط سیستمی و استراتژی مشخصی در اجرای برنامه های فرهنگی،هنری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وجود ندارد.

وی شورای فرهنگ عمومی را مهمترین و کلیدی ترین فرصت برای تدوین استراتژی فرهنگی استان ها برشمرد و تصریح کرد: متاسفانه جلسات این شورا هدفمند نیست و خروجی مشخصی ندارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، نقش شورا و شهرداری را در مدیریت کلان و ایتراتزیک برای شهرها مهم دانست و ابراز کرد: این دو نهاد باید سعی کنند نمادها، مبلمان و هویت شهر را با عنوان شهر که شهره به "پایتخت شور و شعور حسینی " است منطبق سازند.

صفی یاری با انتقاد ازنبود یکپارچگی در فعالیت های فرهنگی مذهبی دراستان، گفت: حمایت های شورا و شهرداری از فعالیت های دینی باید از کانال تبلیغات اسلامی باشد و نباید در تدوین برند شهری از عنوان پایتخت شور و شعور حسیینی عبور کرد.

وی با تاکید بر اینکه بایداز معارف دینی غنی در سیمای شهری بهره برد گفت: متاسفانه فضا به گونه ای است که تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی و گرفتاری های مردم را به جای مرتفع نمودن به کنسرت ها ربط می دهند و تصور می کنند با برگزاری چند کنسرت نشاط به جامعه باز می گردد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: متاسفانه هزینه هایی که در شهرها پرداخت می شود در راستای ایجاد نشاط مومنانه نیست.

صفی یاری با بیان اینکه اداره کل متبوعش در دو بخش ترویج فرهنگ دینی و دفاع از آرمان ها و اصول انقلابی وظایفی دارد گفت: انتظار می رود در راستای تحقق این وظایف هر گونه حمایت و تلاشی از سوی سایر نهاد ها با تعامل اداره کل تبلیغات اسلامی باشد چرا که مرجع تخصصی است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون یک هزار و ۴۰۰ هیئت مذهبی به صورت اسمی در استان وجود دارد که با ثبت آن ها در سامانه«طوبی» هیئت های فعال شناسایی می شوند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، کمبود منابع مالی را یکی از چالش های تقویت هیئت ها و مراکز دینی برشمرد و اظهار کرد: نهادهایی مانند شورا و شهرداری باید به شکل دقیقی به گونه ای که ریشه کمک های مردمی خشکیده نشود حامی هیئت ها و مساجدی باشند که فعالیت آن ها مورد تایید است.

صفی یاری استعداد زنجان را در حوزه قرآن بسیار مطلوب دانست و افزود: گرچه زنجان می تواند قطب قرآنی کشور باشد اما استعدادها شکوفا نشده است.

وی خاطر نشان کرد: تبلیغات اسلامی استان پشتوانه سازمانی مناسبی برای تقویت ابعاد فرهنگی مذهبی دارد و می تواند افق روشنی را ترسیم کند اما به لحاظ اعتباری تحریم است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از تحمیل مالیات بر مداحان و فعالان قرآنی ابراز گلایه کرد و گفت: متاسفانه در استان زنجان مداحی را شغل محسوب کرده و برای آن مالیات و بیمه تعریف کرده اند.

صفی یاری با ابراز نگرانی از وضعیت آسیب های اجتماعی ، خواستار رسیدگی جدی مسئولان به مناطق آسیب پذیر شد.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری پنج اولویت را در کاهش آسیب های اجتماعی تکلیف کرده اند و همه ما مکلف به تلاش در این راستا هستیم اما متاسفانه شاهد اقدامی نیستیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، با اشاره به اینکه استان زنجان در بخش اعزام و استقرار روحانیون عقب است گفت: باید با بروز رسانی شبکه تبلیغی تا سال ۹۷ تعداد ۱۵۰ روستای بالای ۲۰۰ خانوار فاقد روحانی دارای روحانی مقیم شوند.

صفی یاری یادآور شد: در مناطق شهری نیز در شهرک های فاقد روحانی ، روحانی مستقر می شود.

وی در خصوص دبیرستان های صدرا نیز گفت: استان زنجان با وجود یک دبیرستان صدرا جزو آخرین استانهای دارای مدارس صدراست همان یک مدرسه نیز فاقد استانداردهای لازم است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، تعداد دبیرستان های صدرا را ۱۲۳ مورد در کشور برشمرد و افزود: این مدارس رد راستای توسعه، ترویج و تثبیت معارف اسلامی و کادرسازی برای نظام اسلامی تاسیس شده اند.

صفی یاری در ادامه با اشاره نقش شوراهای اسلامی و شهرداری ها در ترویج معارف اسلامی گفت: شوراها باید نقشه راه را براساس شاخصه های شهر اسلامی ارایه دهند و شوراها باید در جریان سازی انقلابی نقش موثری را ایفا کنند.

توقع مردم از روحانیون و علمای دینی بسیار عمیق تر از گذشته است

رئیس شورای اسلامی استان زنجان با بیان اینکه توقع مردم از روحانیون عمیق تر از گذشته گفت: روحانیون باید به دانش و علوم روز مجهز و آگاه باشند تا بتوانند پاسخگوی سوالات نسل امروز باشند.

سعید خدادادی با اشاره به رسالت خطیر روحانیون در جامعه افزود: توقع مردم از روحانیون و علمای دینی بسیار عمیق تر از گذشته است.

وی تصریح کرد: روحانیون باید به دانش و علوم روز مجهز و آگاه باشند تا بتوانند پاسخگوی سوالات نسل امروز باشند.

حسین فرامرلو عضو شورای اسلامی استان زنجان برای تعامل بیشتر شوراها و شهرداری ها اعلام آمادگی کرد و گفت: از شرفیت دهیاری ها نیز در اجرای مفاد تفاهمنامه باید بهره برد.

کاظم افشارچی عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه مساجد فضاهای عمومی شهر هستند ، گفت: ضرورت تقویت فعالیت های مساجد توسط مسئولان باید مورد تاکید باشد.

با رایزنی های صورت گرفته شهرداری در مناسبت های سال جاری تعامل خود را با تبلیغات اسلامی افزایش داد

در ادامه این جلسه، معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان نیز با اشاره به فعالیت ستاد ساماندهی شئون مناسبت های فرهنگی گفت: خوشبختانه با رایزنی های صورت گرفته شهرداری در مناسبت های سال جاری تعامل خود را با تبلیغات اسلامی افزایش داد.

حجت الاسلام ولی الله مصایبی از ایجاد تنوع در پروژه های فرهنگی سخن به میان آورد و افزود: باید بارویکرد بهتری در مسیر رسالت مذهبی و دینی عمل کنیم.

وی بر ضرورت تعامل نیروهای متعهد و متخصص تاکید و اظهار کرد: باید سعی کنیم با همکاری نهادهای مختلف امکان اجرای برنامه های فرهنگی مذهبی را در بازه زمانی مشخص و دارای قابلیت ارزیابی فراهم کنیم.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان مقوله فرهنگ را دغدغه جدی دانست و گفت: حال فرهنگ هیچ خوب نیست ،پدرخوانده هایی برای فرهنگ در جامعه پیدا شده که کاملا مغایر با متدولوژی دینی است.

مصایبی خاطر نشان کرد: سعی کرده ایم با اشرافیت به مسایل استانی و طرح پژوهشی تشکل های ذینی و آسیب های اجتماعی اولویت های کاری را براساس ماموریت های سازمانی، مطالبات مقام معظم رهبری و در قالب برش استانی مشخص کنیم.

وی به تدوین پیش نویس تفاهمنامه ای بین تبلیغات اسلامی استان و شورای اسلامی استان زنجان اشاره و ابراز کزد: این تفاهمنامه به منظور هم افزایی بیشتر شوراهای استان و مدیریت شهری و روستایی تهیه و تنظیم شده است.