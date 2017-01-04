به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر «سرای سپنج» به نویسندگی و کارگردانی «حمیدرضا سهرابزاده» در تالار فرهنگ کاشان تا بیستم دیماه اجرا میشود.
این تئاتر روایتی از داستان بیژن پسر گیو از پهلوانان ایرانی و منیژه دختر افراسیاب پادشاه توران زمین است که از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی اقتباس شده است و نام این نمایش نیز از واژگان مطرح در شاهنامه فردوسی به معنای جهان گذران و ناپایدار است.
در «سرای سپنج» محمدرضا معصوم، بهداد مشایخی، محمدجواد مزدیان، احسان عطوفی، ابوالفضل محمدیکیا، هادی جانی، یوسف سهرابزاده، محمد محسنی، علی لطفیزاده و خانم فاطمه محمدی به ایفای نقش میپردازند.
گفتنی است تئاتر «سرای سپنج» به کارگردانی حمیدرضا سهراب زاده تا روز دوشنبه۲۰ دیماه هر شب از ساعت ۱۸:۳۰ در تالار فرهنگ کاشان واقع در خیابان آیتالله سعیدی به صحنه میرود.
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