به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر «سرای سپنج» به نویسندگی و کارگردانی «حمیدرضا سهراب‌زاده» در تالار فرهنگ کاشان تا بیستم دیماه اجرا می‌شود.

این تئاتر روایتی از داستان بیژن پسر گیو از پهلوانان ایرانی و منیژه دختر افراسیاب پادشاه توران زمین است که از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی اقتباس شده است و نام این نمایش نیز از واژگان مطرح در شاهنامه فردوسی به معنای جهان گذران و ناپایدار است.

در «سرای سپنج» محمدرضا معصوم، بهداد مشایخی، محمدجواد مزدیان، احسان عطوفی، ابوالفضل محمدی‌کیا، هادی جانی، یوسف سهراب‌زاده، محمد محسنی، علی لطفی‌زاده و خانم فاطمه محمدی به ایفای نقش می‌پردازند.

گفتنی است تئاتر «سرای سپنج» به کارگردانی حمیدرضا سهراب زاده تا روز دوشنبه۲۰ دی‌ماه هر شب از ساعت ۱۸:۳۰ در تالار فرهنگ کاشان واقع در خیابان آیت‌الله سعیدی به صحنه می‌رود.