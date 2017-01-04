افزایش ۵۱ درصدی کشف سرقت موتور سیکلت در تاکستان

سرهنگ رسول فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش وکوشش انتظامی وارائه آموزشهای همگانی در نه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به کاهش پنج درصدی کشف سرقتها و افزایش چشمگیر کشفیات در شهرستان دست یافته است.

وی افزود: آموزشهای پیشگیرانه در مساجد، مدارس، دانشگاهها و توزیع بروشورهای انتظامی وپیشگیرانه در بین جامعه هدف به خوبی توانسته است درکسب این موفقیت موثر باشد.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان در ادامه به نقش تعاملات پلیس با دستگاه قضایی، بسیج، آموزش و پرورش وسایر ادارات اشاره وافزود: بی شک تعاملات نقش تعیین کننده ای در برقراری نظم وامنیت وپیشگیری از جرایم خواهد دارد.

وی اضافه کرد: در این مدت با اجرای طرح های متعدد، کشف سرقت مغازه ۲۵۰درصد، اماکن دولتی ۲۰۰درصد، احشام ۱۳۳درصد، موتورسیکلت ۵۱ درصد، اتومبیبل ۵۰درصد و اماکن خصوصی ۴۷ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان عنوان کرد: در نه ماه سال جاری بواسطه همین طرح ها شاهد کاهش ۵۶ درصدی سرقت داخل خودرو، ۵۰ درصدی سرقت مغازه، ۵۰ درصدی سرقت اماکن دولتی، ۳۴ درصدی وقوع سرقت منزل، ۱۳ درصدی سرقت موتورسیکلت بوده و در مجموع وقوع سرقت ها پنج درصد در این شهرستان کاهش داشته است.

رئیس پلیس تاکستان عنوان کرد: در خصوص قاچاق کالا و سوخت نیز در این مدت ۴۲ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق و ۹۹۸ هزار و ۶۰۰ نخ انواع سیگارخارجی و در زمینه مبارزه با مواد مخدر مقدار ۷۷ کیلو گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

وی ضمن تقدیر از مردم خوب تاکستان در مشارکت با نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت عمومی، علت اصلی وقوع سرقت ها خصوصاً موتورسیکلت را غفلت مالباختگان و بی توجهی آنان در رعایت نکات ایمنی دانست و از شهروندان تاکستانی خواست در زمان ترک موتور سیکلت حتماَ آن را به قفل و زنجیر مجهز کنند.