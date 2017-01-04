مصاف شهرداری تبریز با همنام ساروی در ایستگاه شانزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابت های سوپرلیگ والیبال باشگاه های کشور امروز چهارشنبه با انجام چند دیدار در تبریز و شهرهای دیگر سپری می شود و طی آن در یکی از این بازی ها تیم شهرداری تبریز در خانه از تیم عمران شهرداری ساری میزبانی می کند.

تیم دیدار در حالی از هفته شانزدهم برگزار می شود که شهرداری تبریز چهاردهمین بازی خود را انجام می دهد که دو بازی عقب افتاده دارد و هم اکنون با ۱۳ بازی و ۱۷ امتیاز در رده نهم جدول ۱۲ تیمی لیگ برتر ایستاده است.

تیم عمران سازی نیز با انجام ۱۵ بازی و کسب ۲۰ امتیاز در جایگاه ششم قرار دارد.

گفتنی است دیدار تیم های شهرداری تبریز و عمران شهرداری ساری از چارچوب بازی های هفته شانزدهم سوپرلیگ والیبال باشگاه های کشور از ساعت ۱۶ امروز در سالن شهید صمد اقدمی تبریز برگزار می شود.