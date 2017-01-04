به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این نشست به موضوعاتی چون «تحلیل آخرین وضعیت بحرین»، «جریانهای فعال اسلامگرای بحرین»، «اهمیت بحرین برای عربستان سعودی و کشورهای غربی و آمریکا» و «شخصیت و جایگاه آیت الله عیسی قاسم» می پردازد و در ادامه به سئوالات حضار پاسخ خواهد گفت.



مشخصات کتاب انقلاب کرامت در بحرین



کتاب «انقلاب کرامت در بحرین» مجموعه گفتگو با صاحبنظران و فعالان انقلابی بحرینی است. سانسور شدن اخبار مبارزات مردم بحرین، عدم اطلاع ‏رسانی و یا اطلاع‏ رسانی ناقص و غیرواقعی توسط رسانه‏ها، چه داخلی و چه بین‏ المللی، فقط به بی‏ اعتنایی دولت‏ها و دولتمردان ختم نمی شود، بلکه آنچه این مظلومیت را مضاعف می‏ کند، بی‏ خبری اغلب دوستداران مردم بحرین از پیشینه و تاریخچۀ مبارزات مردم بحرین با خاندان آل‏خلیفه است. ایمان نوروزی، پژوهشگر مسائل جهان اسلام و تدوینگر این کتاب به جای جویا شدن حوادث بحرین از زبان تحلیل‌گران تهران‌نشین، به سراغ مردمان بحرین و احزاب و گروه‌های درگیر و نیز رسانه ‏ها و مکتوبات خود انقلابیون رفته است، لذا ارزش مجموعۀ پیش رو، روایت مستقیم کسانی است که خود از نزدیک با مزدوران آل‏ خلیفه دست و پنجه نرم کرده‌اند. این کتاب که نخستین کتاب جدی در شناخت تحلیل انقلاب مردم مظلوم بحرین است، دریچه هایی جدید از وقایع و حوادث و انقلابیون بحرین پیش روی مخاطبان می گذارد که تاکنون کمتر مورد توجه بوده است و قطعاً تغییر دید بسیاری از کارشناسان و مخاطبان ایرانی را در این خصوص به همراه خواهد داشت.



برخی از شخصیّت هایی که در پژوهشگر در این کتاب با آنها گفتگو کرده است عبارتند از: دکتر سعید الشهابی؛ دبیرکل حزب احرار و رئیس مجمع تقریب المذاهب لندن. حجت‌الاسلام سیدمرتضی علوی؛ از نزدیکان استاد عبدالوهاب حسین و حرکت وفاء اسلامی. دکتر عبدالرئوف شایب؛ دبیرکل حرکت خلاص. عباس العمران؛ معاون حقوق بشر حرکت احرار. محمد المشیمع؛ فرزند استاد شیخ حسن مشیمع از موسسان وفاق و دبیر کل حرکت حق. حسین عباس؛ خبرنگار و زندانی تحت تعقیب. محمد صالح العریفی؛ دبیرجمعیت بحرینی‌های حقوق بشر در آمریکا. عزیزه عبدالرضا و رباب سینگس از خانواده های مبارز بحرینی، امّ‌عزیز؛ مادر جوان محکوم به اعدام. پدر شهید ابوتاکی و شهید الشیخ و... در ابتدای کتاب هم گفتاری از حجت الاسلام دکتر عبدالمجید ناصری (عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) درباره ریشه های تاریخی و سیاسی بیداری اسلامی در بحرین و در انتها، گفتاری از آیت الله محسن اراکی (دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی) درباره پیروزی حتمی انقلاب مردم بحرین می آید.

کتاب «انقلاب کرامت در بحرین» در ۱۶۸ صفحه، قطع رقعی و قیمت ۶۰۰۰ تومان عرضه شده است.

نشست نویسنده کتاب «انقلاب کرامت در بحرین» ساعت ۱۱ الی ۱۲ فردا پنجشنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۵ در فروشگاه پاتوق کتاب مرکزی قم (کوچه ۳۲ خیابان شهدا (صفائیه)) برگزار می‏ شود و حضور برای پژوهشگران، خبرنگاران و عموم مخاطبان آزاد است.