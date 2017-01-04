تخلف ۱۷ میلیارد ریالی ۱۲ مدرسه غیر دولتی در بندرعباس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، عبدالرضا پیروی منش اعلام کرد: بازرسی از مدارس غیر انتفاعی توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش در شهرستان بندرعباس منجر به تشکیل پرونده به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد ریال شد.

وی عنوان کرد: اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن وتجارت براساس ماده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی، صنعتی و ...، بازرسی و نظارت کلیه امور مربوط به بخش دولتی و غیردولتی را با جدیت دنبال می کند.

پیروی منش افزود: طی گشت مشترک با سازمانهای مربوطه از ۳۸ مدرسه در سه مقطع تحصیلی (دبستان، دوره متوسطه اول، دوره متوسطه دوم) و پس از تطبیق اسناد و مدارک، ۱۲ مدرسه تخلفشان محرز شناخته شد.

وی ادامه داد: پرونده تخلف ۱۲ مدرسه به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد ریال تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

پیروی منش اظهار داشت: شماره تلفن ۱۲۴ این مدیریت آماده رسیدگی به شکایات مردمی و پاسخگویی و راهنمایی به همشهریان است.