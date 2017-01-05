۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

رئیس دانشگاه اصفهان خبر داد:

روز دانشگاه های اتریش و اصفهان برگزار می شود

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: روز دانشگاه های اتریش و استان اصفهان طی دو هفته آینده در این دانشگاه برگزار می شود.

هوشنگ طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هیاتی متشکل از روسای دانشگاه های مطرح کشور اتریش طی روزهای آینده به ایران سفر می کنند که این هیات به دانشگاه اصفهان نیز سفر خواهند کرد.

وی افزود: قرار است اجلاسی با حضور روسای دانشگاه های اتریش و دانشگاه های استان اصفهان برگزار شود.

رئیس دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: این برنامه با هدف بررسی توسعه روابط پژوهشی، علمی و آموزشی میان دانشگاه های دو کشور برگزار خواهد شد.

طالبی تاکید کرد: در این برنامه دانشگاه ها و مراکز آموزشی استان اصفهان حضور دارند.

به گزارش مهر، در راستای توسعه دیپلماسی علمی میان دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و کشور اتریش، هیات بلند پایه اتریشی مرکب از رئیس آژانس همکاری های بین المللی کشور اتریش، معاون وزیر کشور اتریش و روسا و نمایندگان ۱۲ دانشگاه و پژوهشگاه اتریش به ایران سفر می کنند.

