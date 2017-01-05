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۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۰۹

تسهیلات ویژه نمایش «دستگاه» برای دانشجویان

تسهیلات ویژه نمایش «دستگاه» برای دانشجویان

نمایش «دستگاه» تا پایان اجرای عمومی خود برای دانشجویان تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «دستگاه» به طراحی، نویسندگی و کارگردانی آرمین جوان که از یکشنبه ۱۲ دی ماه ساعت ۲۰:۳۰ اجرای خود را در تماشاخانه کنش معاصر آغاز کرده است برای دانشجویان ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفت.

علاقه مندان با مراجعه به گیشه سالن می توانند از این تخفیف بهره مند شوند.

مهرداد بهاءالدینی تهیه کننده و نورالدین حیدری ماهر مدیر تولید این نمایش هستند و مرتضی اسماعیل کاشی، محمدرضا علی اکبری، الهه بخشی و جعفر کرمانی در «دستگاه» به ایفای نقش می‌پردازند.

آرمین جوان پیش از این نمایش «قصر» را در تماشاخانه ایرانشهر اجرا کرده بود که به واسطه حضور این اثر در جشنواره تئاتر دانشگاهی توانست جوایزی همچون تندیس بهترین کارگردانی و طراحی صحنه از هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران، تقدیر در ۳ بخش بازیگری مرد، بازیگری زن و نمایشنامه نویسی از هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران را از آن گروه خود کند.

کد مطلب 3868736

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