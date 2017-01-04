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۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۱۱

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر:

توسعه فضای سبز استان بوشهر نیازمند کمک بخش خصوصی است

توسعه فضای سبز استان بوشهر نیازمند کمک بخش خصوصی است

بوشهر- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: در اجرای طرح تحویل نهالستان‌های استان به بخش خصوصی علاوه بر درآمدزایی می‌توانند کمک خوبی به توسعه فضای سبز استان داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مهاجری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توسعه درختکاری و ایجاد فضای سبز یکی از فعالیت هایی است که از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: در این راستا اداره کل منابع طبیعی استان برنامه دارد نهالستان‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان بوشهر بیان کرد: اکنون در چهار شهرستان استان نهالستان‌های فعال با توان تولید هزاران اصله نهال با گونه‌های متعدد وجود دارد.

مهاجری  با بیان اینکه این اداره کل از احداث نهالستان‌های جدید توسط بخش خصوصی استقبال می‌کند عنوان کرد: اکنون در نهالستان‌های استان به اندازه نیاز استان نهال وجود دارد.

وی عنوان کرد: هدف اصلی ساخت نهالستان‌ها توسعه جنگل‌کاری است که اکنون با توجه به کمبود آب و شرایط آب و هوایی استان نمی‌توان نهالستان جدید افتتاح کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان بوشهر با اشاره به اینکه می توانیم تضمین خرید نهال به سرمایه‌گذاران این بخش بدهیم گفت: امیدواریم بخش خصوصی با مدیریت خوب در نهالستان های استان بتوانند توسعه خوبی در بخش  جنگل کاری و فضای سبز شاهد باشیم.

کد مطلب 3868737

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