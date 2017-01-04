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۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۵۰

طی یک سال گذشته؛

۷ هزار پرونده استخدامی در ادارات قم بررسی شد

۷ هزار پرونده استخدامی در ادارات قم بررسی شد

قم - مدیر هسته گزینش آموزش و پرورش استان قم گفت: هفت هزار پرونده استخدامی ادارات استان قم بررسی شد که طی آن ۹۵ درصد متقاضیان در ادارات پذیرفته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بقایی قبل از ظهر چهارشنبه در دیدار با آیت الله علوی گرگانی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون هفت هزار پرونده از سوی کارکنان هسته گزینش مورد بررسی قرار گرفته و برای هر پرونده سه تا چهار مورد بررسی از محل کار، محل سکونت و مصاحبه حضوری انجام شده است.

وی با ببان این که طی یک سال گذشته ۱۶ هزار خبر اخذ کرده‌ایم، اظهار داشت: ۹۵ درصد متقاضیان دستگاه‌های دولتی استان پذیرش شده‌اند و به جز مفسدین به بقیه افراد فرصت مطالعاتی داده شد و دوباره پذیرش شدند.

مدیر هسته گزینش آموزش و پرورش استان قم ابراز کرد: هر ساله در دی‌ماه به مناسبت سالروز تأسیس هسته گزینش در کشور خدمت مراجع تقلید می‌رسیم تا از بیانات آنها بهره‌مند شویم.

کد مطلب 3868739

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