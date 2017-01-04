قزوین مقصد راهنمایان گردشگری ۲۰۱۷ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی قزوین، محمد علی حضرتی در نشست ویژه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به برگزاری کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری به میزبانی کشور ایران گفت: میزبانی کشور ایران در کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در سال ۲۰۱۷ و حضور بیش از ۴۰۰ راهنمای برگزیده جهان که در کشورهای خود مسئولیت نهادهای صنفی راهنمایان را عهده‌دار هستند، بزرگترین رویداد گردشگری کشور محسوب می‌شود زیرا به واسطه حضور این گروه که مبلغان صنعت توریسم هستند فرصت فوق العاده‌ای برای معرفی ظرفیت‌ها و ترغیب گردشگران نقاط مختلف جهان برای سفر به ایران ایجاد خواهد شد.

حضرتی استان قزوین را نخستین استان میزبان کنوانسیون اعلام کرد و افزود: پس از نشست ۲۰۱۵ پراگ و تصویب میزبانی ایران، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین به اتفاق راهنمایان بناهای تاریخی برای مشارکت میزبانی در این رویداد مهم اعلام آمادگی کرد و یکی از جلسات کارگروه گردشگری استان را در بهار ۹۴ به همین موضوع اختصاص داد که در نهایت پس از رایزنی‌ها و هماهنگی سه جانبه بین این سازمان، شهرداری قزوین و راهنمایان بناهای تاریخی خطوط اصلی برنامه تبیین و در روز ششم بهمن ماه سال جاری استان قزوین نخستین میزبان راهنمایان گردشگری جهان در ایران خواهد بود و اولین آثاری که این گروه از کشور ایران مشاهده می‌کنند از قزوین آغاز می‌شود که بسیار حائز اهمیت است.

وی در ادامه خواستار هماهنگی‌های دستگاه‌های اجرایی جهت میزبانی شایسته از این گروه شد و اظهار داشت: با توجه به اینکه استان‌های قزوین و پس از آن زنجان و همدان از جمله استانهای نخست برای میزبانی از گروه گردشگران جهان در بخش پیش‌کنوانسیون خواهند بود، مقرر شده که برای نهایی شدن برنامه‌ها در هفته آینده نشستی سه جانبه با حضور استانداران، شهرداران و مدیران کل میراث فرهنگی هر سه استان به میزبانی استان قزوین برگزار شودکه امیدواریم به نتایج خوبی منجر گردد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین میزبانی قزوین در این رویداد مهم گردشگری کشور را یک فرصت ملی خواند و تاکید کرد: انتخاب قزوین به عنوان نخستین میزبان گروه راهنمایان برگزیده گردشگری جهان یک فرصت ملی است و در واقع در این اتفاق مهم اعتبار یک استان در پیوند با منافع ملی مطرح است و ضروری است که مجموعه استان با همفکری و هم افزایی همه دستگاه‌ها و پرهیز از نگاه جزیره‌ای از این فرصت چند ساعته برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان استفاده نماید.

وی تصریح کرد: در جهان قزوین را به مسجد جامع عتیق و حیدریه، چهلستون، قلعه الموت و باستان‌شناسی دشت می‌شناسند و ما می‌توانیم با بهره‌جویی از این فرصت، ظرفیت‌های ناشناخته دیگرمان را نیز معرفی کنیم و باید همه مناطق و شهرستانهای استان در این فرآیند لحاظ شوند و تنها به شهر قزوین بسنده نکنیم.

حضرتی با تاکید بر توانمندی‌های بخش خصوصی در رونق صنعت گردشگری ایران افزود :گرفتن امتیاز میزبانی برای ایران در نخستین سال عضویتش در کنوانسیون که با توفیق دولت در مذاکرت هسته‌ای نیز همراه بود، حاصل تلاش جمعی جوانان میهن‌دوست و دلسوز آینده گردشگری کشور است که بدون اتکا به منابع دولتی و عمومی توانستند با کمترین هزینه‌ها و بر اساس توانایی‌های خود بیشترین کارآمدی را در عرصه معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران به جهانیان داشته باشند. ساخت کلیپ‌های یک دقیقه‌ای و مستندهای کوتاه درباره جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و آداب و رسوم مردم ایران از دستاوردهای بزرگی است که اگر نهادهای دولتی می خواستند انجام بدهند باید میلیاردها تومان هزینه می‌شد.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت میزبانی شایسته از گروه گردشگران جهان یادآور شد: این طیف از میهمانان ورودی به استان کسانی هستند که نبض گردشگری کشورهایشان را در دست دارند و می‌توانند باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رونق بازار گردشگری استان شوند به همین جهت هماهنگی همه دستگاه‌ها و اطلاع رسانی مناسب جهت میزبانی شایسته از این گروه مورد انتظار است تا خاطره خوشی از شهر قزوین در اذهان این افراد باقی بماند.

در این جلسه هماهنگی لازم برای برگزاری همایش توسعه گردشگری روستایی در سال جاری به میزبانی استان قزوین انجام و مشکلات آب شرب مجتمع خدماتی– رفاهی همسفر واقع در جاده بوئین زهرا– ساوه مورد بررسی قرار گرفت.