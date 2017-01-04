حذف ندا شهسواری از اولین رنکینگ ۲۰۱۷ تنیس روی میز جهان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز، فدراسیون جهانی تنیس روی میز اولین رده بندی بازیکنان جهان در سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد. در این رده بندی نوشاد عالمیان با ۵ پله صعود در مکان ۸۱ ایستاد، نیما عالمیان و افشین نوروزی نیز هر کدام با ۴ پله صعود رده های ۱۳۱ و ۲۳۲ جهان را به خود اختصاص دادند.



در بخش بانوان رنکینگ فدراسیون جهانی تنیس روی میز اما نام ندا شهسواری از فهرست حذف شده است. این در حالی است که شهسواری، نفر اول ایران در رنکینگ ماه گذشته جهان بود در رقابت های اپن فنلاند شرکت کرده و رتبه دهم این مسابقات را کسب کرده بود و به همین دلیل پیش بینی می شد که در این رنکینگ صعود داشته باشد اما به دلیل عدم احتساب امتیازات رنکینگ مسابقات فنلاند و بعد از گذشت ۴ ماه از شرکت نکردن در رقابت ها دارای رنکینگ جهانی، شهسواری از این رده بندی حذف شد. البته با محاسبه مسابقات فنلاند او و مریم صامت دیگر ملی پوش کشورمان به رنکینگ جهانی بازخواهند گشت .



در رده بندی بازیکنان کشورمان در رنکینگ جهان ، مهشید اشتری با ۵ پله صعود در مکان ۵۷۵ قرار دارد، مریم فرعی با ۸ پله صعود در جایگاه ۵۹۴ ایستاد و مینا پورموسوی با ۹ پله صعود رتبه ۵۹۶ را به خود اختصاص داد.



در رده بندی ورزشکاران جهان چینی ها همچنان پیشتاز هستند . در بخش مردان مالونگ ، فان ژندونگ ، شوشین و ژانگ جیک هر چهار نفر از چین در صدر قرار دارند و در بخش زنان نیز دینگ نینگ ، لیو شیون و ژیو یلینگ هر سه از چین و کازومی ایشی کاوا از ژاپن رده های اول تا چهارم را در اختیار دارند .