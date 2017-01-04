امروز، پایان مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پاییز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی گفت:‌ مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرسWWW.EVAT.IR ارایه کنند.

به گفته این مقام مسئول، شرط بهره‌مندی از تسهیلات قانونی، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی و پرداخت مالیات و عوارض است.

مسیحی پیشتر از رشد ۳۵ درصدی وصول مالیات بر ارزش افزوده در ۹ ماهه امسال در همسنجی با پارسال خبر داده بود.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده همانند سال ۱۳۹۴ برای امسال ۹ درصد است که ۶ درصد مالیات و سه درصد عوارض تعیین شده است.