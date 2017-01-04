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۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۱۵

سازمان مالیاتی خبر داد؛

امروز، پایان مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پاییز

امروز، پایان مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پاییز

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز( پانزدهم دی‌ماه) آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه پاییز امسال است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی گفت:‌ مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرسWWW.EVAT.IR ارایه کنند.

به گفته این مقام مسئول، شرط بهره‌مندی از تسهیلات قانونی، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی و پرداخت مالیات و عوارض است.

 مسیحی پیشتر از رشد ۳۵ درصدی وصول مالیات بر ارزش افزوده در ۹ ماهه امسال در همسنجی با پارسال خبر داده بود.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده همانند سال ۱۳۹۴ برای امسال ۹ درصد است که ۶ درصد مالیات و سه درصد عوارض تعیین شده است.

کد مطلب 3868806

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