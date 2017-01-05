به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این رویداد با هدف شناسایی کارشناسان و تیم های علاقمند به فعالیت در زمینه محتوا و خدمات جویشگر بومی، شناسایی ایده‌های برتر برای سرمایه گذاری، فرهنگسازی در خصوص جویشگرهای بومی، تلاش برای حداکثر کردن میزان مشارکت مخاطبان و علاقمندان این حوزه برگزار شد.

محورهای رویداد کارآفرینی محتوا و خدمات جویشگر بومی شامل توسعه موتور جستجوی متنی، تصویری، ویدئو، صوت، نقشه، توسعه خدمات مبتنی بر اخبار، ارائه خدمات متنوع مکان محور در وب و بستر موبایل، جمع آوری، تولید و به روز رسانی داده بومی پرکاربرد، طراحی و توسعه سامانه پالایش هوشمند محتوا، توسعه سرویسهای جستجوی خاص منظوره(ملک، شغل، سلامت و…) و سایر حوزه‌های مرتبط با جویشگرها بود.

تیم پژواک با ایده «شخصی سازی جستجوی مقالات بر اساس سطح دانش و علایق کاربر»، تیم پیازچه با «ایده موتور جستجوی کاگنتیو – مفهوم گرا»، تیم جهانگردان با ایده «دستیار هوشمند سفر (مدیریت هوشمند مسافرت) »، تیم جیک و بوک با ایده «شبکه اجتماعی خاص منظوره ( کتاب و کتابخوانی)» موفق به دریافت جایزه شدند.

همچنین تیم راوی ایرانشهر با ایده «رسانه مجازی محتوا محور و مکان محور»، تیم رسام پرداز با ایده «مکان یاب هوشمند spot»، تیم فناوری سازان راهی روشن با ایده «شبکه اجتماعی فالو»، تیم کاوانا با ایده «جست و جوی احکام»، تیم Blue Bit با ایده «سامانه هوشمند پرسش و پاسخ مبتنی بر فعالیت کاربران» و تیم TMICTO با ایده «My soul» از جمله ۱۰ تیم برتر و استارتاپ در این حوزه موفق به دریافت جایزه شدند.