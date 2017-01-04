بیشترین آمار مرگ های غیر طبیعی استان مربوط به تصادفات است

به گزارش خبرنگار مهر، کامروز امینی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در نه ماه سال جاری ۳۵۲ پرونده فوتی به این سازمان ارجاع شد که از این تعداد ۲۸۶ پرونده مربوط به مرگ های غیر طبیعی بوده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان یکی از مسئولیتهای مهم و حساس پزشکی قانونی را تعیین علت فوت در مرگ های غیر طبیعی عنوان کرد و گفت: مرگ های غیر طبیعی بر حسب علت فوت، مرگهایی هستند که به دنبال مداخله یک یا چند عامل خارجی رخ می دهند.

امینی تصریح کرد: این مرگها در اثر عواملی همچون عوامل فیزیکی، شیمیایی، روانی و مکانیکی به وقوع می پیوندند.

وی برق گرفتگی، حوادث رانندگی، سوختگی، عوارض ناشی از سوء مصرف مواد مخدر، مسمومیت با گاز مونو اکسید کربن، غرق شدگی، سقوط از بلندی، مسمومیت دارویی، مسمومیت با سم، سلاح سرد و حلق آویزشدن را از جمله عوامل در مرگهای غیر طبیعی عنوان کرد.

امینی با بیان اینکه در سال بیست هزار و ۲۱۵ نفر برای انجام معاینات بالینی به پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند، گفت: از این تعداد چهارده هزار و ۱۴۷ مرد و شش هزار و ۶۸ نفر نیز زن بوده اند.

وی با اشاره به تعداد این پرونده ها در پزشکی قانونی شهرستانها اظهار داشت: از این تعداد ۱۲ هزارو ۱۷۴ پرونده در پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد، سه هزارو ۹۵۳ پرونده در پزشکی قانونی شهرستان گچساران، سه هزارو ۶۶۲ پرونده در پزشکی قانونی شهرستان کهگیلویه و ۴۲۶ پرونده نیز در پزشکی قانونی شهرستان بهمئی بررسی شدند.

امینی افزود: بیشترین مراجعات برای انجام معاینات بالینی نیز برای موضوع نزاع و مصدومین سوانح رانندگی ثبت شده است.