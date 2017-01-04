به گزارش خبرنگار مهر، حسن شیرزاد ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح جنگکاری تنگستان اظهار داشت: ما در سطح شهرستان دارای ۵۶ هزار هکتار اراضی بیابانی هستیم که جنگل کاری بخش هایی از این اراضی در برنامه این اداره قرار دارد.
وی افزود: سالانه در اراضی بیابانی شهرستان طبق مطالعاتی که انجام شده طرحهایی چون جنگل کاری، قرق و حفاظت، احداث هلالی آبگیر، بذر پاشی انجام میشود که امسال نیز در صورت تخصیص اعتبار طرح های خوبی مدنظر داریم.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنگستان ادامه داد: علیرغم همه مشکلاتی که وجود دارد توسعه جنگل در منطقه مطالعاتی بیابانزایی شهرستان پیش بینی شده که انشاالله با رسیدن اعتبار لازم این کار در روزهای باقیمانده تا پایان سال انجام خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر نیز مشغول آبیاری نهالهای کشت شده در عرصه بیابانی شهرستان هستیم که الحمدالله مشارکت مردم در این زمینه با منابع طبیعی شهرستان ستودنی است.
شیرزاد در بخش دیگری از اظهارات خود میزان مراتع شهرستان تنگستان را نیز ۱۴۰ هزار هکتار دانست و اظهار داشت: یکی از طرحهای مهم این اداره در مراتع اجرای طرحهای مرتعداری است که دقیقاً در سامانهای عرفی دامداران انجام میگیرد و در طرح، وظیفه منابع طبیعی و بهره بردار نیزدر این زمینه تعریف شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر وجود دام استانی متأسفانه یکی از عوامل مهم تخریب در مراتع بهشمار میروند و در شرایط فعلی، بین مواد غذایی و علوفه تولیدی در مراتع یک تعادلی وجود ندارد و همین امر باعث میشود که دامها یک فشار مضاعفی را بر مراتع وارد کنند که این نمونه در سالهای خشکسالی بیشتر مشخص است.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنگستان ادامه داد: این اداره برای افزایش تولید علوفه در مراتع با همکاری مجریان طرحهای مرتعداری سالانه برحسب اعتبارات پیشبینی شده کارهای احیاء و اصلاح، بوته کاری، قرق، احداث آب انبار، ایجاد بندهای خاکی، ذخیره نزولات آسمانی و بذر پاشی و کپه کاری در دستور کار قرار داده است.
وی گفت: طبق برنامههایی که داریم و در راستای توانمندی دامداران، در مراتعی که استعداد رویش گیاهان دارویی داشته باشد اداره اقدام به کاشت گیاهان دارویی نیز میکنیم.
نظر شما