دو بانوی کبدی کار فارسی مسافر اردوی تیم ملی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با دعوت از دو ورزشکار جوان فارس به اردوی تیم ملی کبدی ، برای اولین بار این استان در اردوی تیم ملی بانوان جوان جمهوری اسلامی ایران نماینده خواهد داشت.

نائب رئیس هیئت کبدی استان فارس ضمن اعلام این خبر گفت: براساس اعلام فدراسیون کبدی ، خانمها شکیلا زارع و میترا شاه پرست به اولین اردوی تیم ملی بانوان کشور در رده سنی جوانان دعوت شدند.

مریم فلاحتی با بیان این مطلب که براساس برنامه ریزی های صورت گرفته به دنبال معرفی استعدادهای ناب کبدی به ورزش کشور هستیم، اظهار داشت: برای آنکه بتوانیم در تیم های مختلف ملی نمایندگان شایسته ای داشته باشیم همواره سعی داریم تا از فرصت های مختلف و مسابقات گوناگون استفاده کنیم و پانسیل های ورزش فارس را به کشور معرفی کنیم.

وی ادامه داد: یقینا برگزاری اردو های مستمر ، اعزام به مسابقات کشور و همچنین حضور در مسابقات سوپر لیگ سبب شکوفایی هر چه بیشتر استعدادها و پتانسیل های ورزشکاران فارس شده است که نمونه آن را می‌توان در دعوت اخیر دو ورزشکار زن استان به تیم ملی کبدی جوانان به خوبی مشاهده کرد.

فلاحتی تصریح کرد: هیات کبدی برای شناسایی استعدادها و حمایت از ورزشکاران و قهرمانان برنامه ریزی‌های مناسبی انجام داده است و خوشبختانه با تلاش مستمری که صورت گرفته تاکنون استعداد های ممتازی در این رشته ورزشی نیز کشف شده اند.

نائب رییس هیئت کبدی استان فارس مراحل موفقیت قهرمان را نیازمند مدیریت و حمایت دانست و افزود: قهرمانان کبدی استان فارس تاکنون در اردوهای مختلفی شرکت کرده اند و با حمایت هیات سعی داریم تا تعداد ملی پوشان استان دررده های مختلف تیم ملی را افزایش دهیم.

فلاحتی فارس را سرشار از پتانسیل های گوناگون برای معرفی به ورزش کبدی کشور دانست و گفت: حضور تنها مدال آور بازیهای آسیایی کره از استان نشان دهنده توانمندی فارس در این رشته ورزشی است.

وی در پایان تصریح کرد: اردوی آمادگی تیم ملی کبدی بانوان کشور در رده سنی جوانان از۱۵ دی ماه جاری در قزوین آغاز شده است و تا یک هفته ادامه خواهد داشت.