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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۹:۱۱

سردار سنائی راد در گفتگو با مهر:

عوامل پیروزی در سوریه از این معادله حذف نخواهند شد

عوامل پیروزی در سوریه از این معادله حذف نخواهند شد

معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه آتش بس امروز نشان دهنده تغییر در موازنه و دست برتر دولت سوریه است، گفت: هیچگاه عوامل و پارامترهایی که این پیروزی را رقم زده اند از این معادله حذف نخواهند شد.

سردار رسول سنائی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، درپاسخ به سوالی درخصوص اظهارات برخی مقامات ترکیه مبنی بر لزوم خروج برخی گروه ها از سوریه، اظهارداشت: پیامدهای نبرد حلب امروز ترکیه را مجبور کرده است که به واقعیات گردن نهد و هیچگاه عوامل و پارامترهایی که این پیروزی را رقم زده اند از این معادله حذف نخواهند شد.

وی افزود: سابقه آتش بس در سوریه نشان می دهد که آتش بس در این کشور شکننده است و دلیل آن به رفتار تروریست ها و حامیان آنها باز می گردد.

سردار سنایی راد تصریح کرد: تروریست ها پیش از این هم بارها اقدام به نقض آتش بس کرده اند و میزان پایبندی خود به آتش بس را نشان داده اند.

معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه آتش بس امروز نشان دهنده تغییر در موازنه و دست برتر دولت سوریه است، اظهارکرد: تروریست ها و حامیان آنها خود را مجبور به پذیرش آتش بس می بینند.

وی ادامه داد: البته احتمال سوء استفاده هم وجود دارد و اینکه برخی از گروه های تروریستی و معارض در این میان فرصتی برای تنفس و بازسازی پیدا کنند؛ این یکی از آفات آتش بس در سوریه به حساب می آید.

سردار سنایی راد افزود: در مقابل شاید آتش بس زمینه ای برای تجزیه بین گروه ها و آن دسته از گروه هایی که تا اکنون خیلی اعتقادی به مذاکره با دولت نداشتند و تصورشان هم این بود که در معادله موجود، دولت وزنی ندارد، با مشخص شدن شرایط جدید از بحث تروریستی فاصله بگیرند و این اختلافی باشد بین این گروه ها و گروه های تکفیری.

کد مطلب 3868906

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