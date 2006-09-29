اميدهايمان بر باد رفت/ به تلاش خود ادامه مي دهيم

به گزارش خبرگزاري مهر دال به سايت باشگاه هامبورگ گفت : ما واقعا نااميد هستيم. پيش از ديدار با زسكا اميدهاي فراواني داشتيم و اين ديداررا هم خيلي خوب آغاز كرديم اما گل خوردن از روي ضربات شروع مجدد، وضعيت تيم ما را به هم ريخت.

سرمربي هامبورگ افزود: با اين شكست وضعيت تيم ما در ليگ قهرمانان اروپا نااميدكننده شده است. ضمن اينكه ما در هر بازي كارت قرمز دريافت مي كنيم كه اين موضوع به تيم صدمه مي زند.

دال درپايان گفت : در دو بازي گذشته اوضاع بر وفق مراد ما پيش نرفته است. بااين حال سعي خواهيم كرد تا در ادامه رقابت هاي ليگ قهرمانان بازي هاي خود را با نتايج بهتر پشت سربگذاريم.