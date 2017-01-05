به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در نشست با مسئولان سازمان نظام دامپزشکی با بیان اینکه مسئله تغذیه از همه آغاز خلقت مورد توجه بوده اظهار داشت: خداوند متعال نخستین موضوعی که پس از خلقت انسان مورد اشاره قرار داده تغذیه سالم است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، تغذیه سالم را یک موضوع مهم و حیاتی دانست و تصریح کرد: جهان استکبار تهاجم تخریب سلامت انسانها را در دستور کار قرار داد که اهداف خود را از طریق صادرات مواد غذایی، فرهنگ سازی و مدیریت تولید و توزیع محقق میکند.
امام جمعه بوشهر با تاکید بر تدوین برنامه برای مقابله با تهاجم دشمن افزود: اگر در مقابل تهاجم تخریب سلامت جهان استکبار برنامهریزی نشود، سالم بودن جامعه مورد هدف قرار میگیرد.
آیت الله صفایی بوشهری با تاکید بر تدوین سند چشم انداز مهندسی تغذیه سالم خاطرنشان کرد: سند چشمانداز و نقشه آمایشی و مهندسی تولید دام و طیور و تغذیه سالم برای ارتقا سلامتی جسمی و روحی جامعه تدوین و اجرایی شود.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تاکید بر توجه به ظرفیتهای دامی و طیور مناطق افزود: بر اساس ظرفیتهای مناطق کشور مجوز پروانه فعالیت در حوزه دام، طیور و آبزیپروی صادر شود.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه صنایع تبدیلی محصولات دامی و طیور در کشور ضعیف است گفت: با توجه به ظرفیت بالای کشور در تولید محصولات دام، طیور و آبزیپروری لازم است صنایع تبدیلی این محصولات راهاندازی شود.
