درآمد واحدهای دانشگاه آزاد در استان بوشهر کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی واحد بوشهر، دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر در جلسه شورای تخصصی برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با پراهمیت خواندن برنامه ریزی در هر سازمانی گفت: برنامه ریزی یعنی اندیشیدن از قبل در امور پیش روی سازمان.

یوسف قیصری با بیان اینکه این گام با یک مقایسه اساسی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شروع می‌شود، اضافه کرد: بودجه ریزی همواره یکی از چالش‌های نظام‌های اقتصادی نهادها و سازمان‌هاست که جز با دید روشن و آگاه از آینده و مسائل پیش رو، برطرف نخواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر ادامه داد: با یک ارزیابی دقیق از وضعیت اقتصادی، سیاسی، رقابتی، فناوری، محیطی و... می‌توان در خصوص بسیاری از مشکلات در آینده از پیش راهکار مناسب داشته باشیم.

قیصری با تأکید بر اینکه دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نگاه دقیق و ریزبینانه‌ای بر بودجه استان‌ها دارد، بیان کرد: این توجه ویژه که نشأت گرفته از تخصص و تجارب وی در برنامه و بودجه ریزی کلان کشور دارد، روند بودجه ریزی در استان‌ها را ساده و روان‌تر کرده است.

دبیر هیأت امنای استان بوشهر، بودجه را عمده‌ترین ابزار توسعه برنامه‌ها و سیاست‌های هر سازمانی معرفی و بیان کرد: بودجه بندی و تخصیص منابع و امکانات مالی مورد نیاز ضامن اجرای برنامه ریزی‌های اقتصادی است.

رئیس واحد بوشهر با اشاره به کاهش درآمدهای واحدهای استان که ناشی از روند کاهش پذیرش دانشجو است و نیز تأکیدات مکرر ریاست دانشگاه مبنی بر کاهش وابستگی به شهریه دانشجویی، صرفه جویی بیشتر، حذف امور جاری غیرضروری، جذب حمایت‌های خیرین و توسعه شرکت‌های اقتصاد دانش بنیان و زود بازده را، راه برون رفت از این چالش دانست.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ در این جلسه که با حضور رؤسای واحدها و مراکز دانشگاهی، رئیس شورای تخصصی برنامه ریزی استان بوشهر و کارشناسان واحدهای دانشگاهی برگزار شد، پس از بحث و بررسی، بودجه سال ۱۳۹۶ واحدها و مراکز دانشگاهی استان مصوب و به تصویب رسید.