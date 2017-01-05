حجم صادرات گمرک پارس جنوبی ۴۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه پارس، مهدی یوسفی، ارزش کالاهای صادراتی منطقه شامل میعانات گازی و کالاهای غیر نفتی تولیدی منطقه در ۹ ماهه نخست امسال ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرد.

وی با اشاره به رشد محصولات صادراتی از منطقه در ۹ ماهه امسال، گفت: طی بازده زمانی یاد شده، ارزش صادرات میعانات گازی و کالاهای غیر نفتی از گمرک منطقه ویژه پارس نسبت به مدت مشابه سال به حیث وزن و ارزش به ترتیب ۴۳ و ۲۳ رشد را نشان می دهد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان این‌که در طی زمان یاد شده محصولات و کالاهای صادراتی از لحاظ وزن و از حیث ارزش رشد قابل توجهی داشته است‏، تصریح کرد: از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس طی این مدت بیش از ۲۴ میلیون و ۵۷۱ هزار تن کالاهای غیر نفتی و میعانات گازی به ارزش ده میلیارد و ۹۶۴ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۷۲۳ دلار به خارج از کشور صادر شده است.

یوسفی با بیان اینکه در آذر ماه امسال ٢ میلیون و ۷۸۰ هزار و ۶۰۷ تن کالاهای غیر نفتی و میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۷۸ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۲۵۹ دلار است، گفت: این میزان صادرات در آذر ماه امسال نیز از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۲۸ و ۱۰ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می دهد.

این مقام مسئول با بیان این که به‌زودی فازهای جدید پارس جنوبی و مجتمع های پتروشیمی در حال توسعه منطقه به بهره برداری می رسند، گفت: میزان صادرات امسال نسبت به مدت مشابه پارسال رشد قابل توجهی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دی اتیلن گلایکول، کود اوره، بوتان، پروپان، پارازایلین، مونو و تری اتیلن گلایکول، هوی‌اند، پلی اتیلن سبک و سنگین ،میعانات گازی، سیمان و متانول از مهمترین کالاها و محصولات غیر نفتی صادراتی این منطقه است که به ۲۹ کشور مختلف صادر می شود.