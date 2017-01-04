به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، محمد بارانی صبح امروز در آئین افتتاح مرحله نخست سامانه دادرسی الکترونیکی (سامانه ۱۳۵۵) گفت: در راستای ارتقای رضایتمندی مردم، تحقق دادرسی الکترونیکی، کارآمدسازی دادرسی، تسهیل طرح شکایت مردمی، شفافیت در پاسخگویی، تسریع در رسیدگی و همچنین اجرای بند (ج) و (د) ماده ۱۸ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، این سازمان اقدام به راه اندازی سامانه دادرسی الکترونیکی (سامانه ۱۳۵) کرده است.

معاون پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه این سامانه در مرحله نخست شامل دریافت و پیگیری شکایات و گزارش های مردمی به صورت الکترونیک است، اظهار داشت: مردم می توانند شکایات خود را از طریق این سامانه به نشانی الکترونیکی tazirat.gov.ir یا تارنمای tazirat۱۳۵.ir و یا تارنمای t۱۳۵.ir به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند و کد رهگیری دریافت کنند.

در آئین افتتاح مرحله نخست سامانه دادرسی الکترونیکی (سامانه ۱۳۵)، نوروزی مدیرکل فناوری اطلاعات، سرابیان مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت های مشترک، محمدی سرپرست نظارت بر امور سلامت و میرزایی سرپرست نظارت بر امور اقتصادی نیز حضور داشتند.